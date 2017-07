TRAGEDIE în Maramureș. Puştiul de 16 ani dispărut sâmbătă a fost GĂSIT MORT într-un lac din Ocna Şugatag!

Cadavrul unui adolescent de 17 ani, dispărut sâmbătă, din localitatea Ocna Şugatag, a fost găsit miercuri seara în lacul de lângă pensiunea unde acesta se afla cazat, împreună cu un grup de prieteni, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Maramureş.



Tânărul fusese anterior căutat de un număr impresionant de forţe de ordine - jandarmi, poliţişti, pompieri, începând de duminică, zi în care dispariţia a fost semnalată de către mama sa.



Căutările nu au avut succes, deşi la ele poliţiştii au participat inclusiv cu câini specializaţi, lor alăturându-se şi localnici, dar şi jandarmi şi pompieri, care au caută băiatul în zona lacului, cu barca şi, pe parcursul zilei de miercuri, inclusiv cu scafandri ce au venit de la Târgu Mureş.



"Aseară, în jurul orei 22.00, Patrula de siguranţă publică din cadrul secţiei 5 Poliţiei Rurală Ocna Şugatag, în colaborare cu lucrători din cadrul ITPS Maramureş, l-au găsit pe băiat pe apele lacului Gavril, din Ocna Şugatag. Cadavrul a fost transportat la morga spitalului din Sighetul Marmaţiei, în vederea efectuării autopsiei", a declarat, pentru AGERPRES, Florina Mateş, purtător de cuvânt al IPJ Maramureş.



Potrivit sursei citate, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de ucidere din culpă şi continuă cercetările pentru stabilirea împrejurărilor în care adolescentul a decedat.

Pe paginile de Facebook ale lui Adrian şi ale mamei sale curg mesajele de condoleanţe.

De asemenea, un prieten, Matei Cristian-Liviu a postat pe pagina sa:

"Sunt la lac, în Ocna Șugătag.

Nu am cuvinte. Nici nu știu ce să fac. Să-l liniștesc pe Fănică, pe frate-său, să plâng, să mă abțin?!

Adrian nu mai este printre noi. A fost găsit în lac, acum. Nu mai am cuvinte. Nu știu ce să zic.

Sufletul să i se odihnească în pace!

Doare.

Îmi cer scuze pentru deranj de la toți care ați dorit să ne ajutați"

Pe pagina lui Adi, Denisa Blaga scrie: "E imposibil sa cred ce ti s a putut intampla...nu am cuvinte...nu pot intelege de ce tu? Nu meritai asta ! Ai lasat multa durere in urma ta..in sufletele familiei si a prietenilor... Odihneste te in pace suflet bland! Ne vei lipsi enorm de mult copil frumos ! Sincere condoleante familiei!".