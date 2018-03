Vaslui, județul... „mortului-viu”. Află care e coșmarul unui bărbat din comuna Băcani

Un bărbat dintr-un sat vasluian, care s-a reîntors recent din Turcia, unde a muncit 25 de ani, a avut surpriza să afle că familia l-a declarat mort și i-a făcut toate pomenirile la cimitir.

Intamplare neobisnuita la Barlad. Reliu Constantin, in varsta de 63 de ani, originar din comuna Băcani, traieste un adevarat cosmar. La inceputul anului a fost expulzat din Turcia, acolo unde a locuit si a muncit în ultimii 25 de ani, fără forme legale. In momentul in care a ajuns in tara, pe 3 ianuarie, a fost informat ca este … mort. Omul a aflat cu stupoare ca sotia l-a declarat decedat in urma cu 15 ani, aceasta refacandu-si viata ulterior cu un cetățean italian.

În 1989, din cauza neintelegerilor cu sotia, Reliu Constantin a rupt legatura cu familia si a plecat din tara, hotarat sa nu se mai intoarca niciodata. A fost bucatar in diverse hoteluri si si-a construit o buna reputatie printre localnici. Asa se faca ca în tot acest timp, deși locuia ilegal în Turcia, nu a atras atenția autorităților de acolo.

Pe fondul crizei din Turcia, controalele in zona s-au inăsprit, iar la finele anului trecut, omul a fost ridicat din pat de catre politie si dus in arest. A fost expulzat din tara si, pe 3 ianuarie, s-a intors in Romania. Imediat ce a coborât din avion, autoritățile de la aeroport i-a doat o veste șocantă: sotia l-a declarat decedat in urma cu 15 ani.

Ajuns la Barlad, nu a mai gasit pe nimeni, apartamentul fiind încuiat. A mers în Băcani, satul său natal, acolo unde mama lui, batrana si bolnava, a suferit un soc cand l-a vazut. Si vecinii s-au inspaimantat cand au dat cu ochii de el, întrucât știau că este mort.............

Citește mai departe AICI