VIDEO - Un spot publicitar filmat la Turnul Chindiei a stârnit reacţii vehemente

Un spot publicitar filmat la Turnul Chindiei Târgovişte, pentru un cunoscut brand fast food, a generat reacţii vehemente ale autorităţilor locale, care consideră că imaginea Turnului Chindiei, simbolul oraşului, a fost afectată.



În videoclip apare un bărbat de statură mică, dezbrăcat, cu zonele intime blurate, pe Turnul Chindiei, care se aruncă în gol, într-o găleată ţinută de mai multe persoane aflate la baza turnului.



''Complexul Naţional Muzeal Curtea Domnească Târgovişte (CNMCD), instituţie subordonată Consiliului Judeţean Dâmboviţa se delimitează de orice acţiune menită să aducă prejudicii de imagine ansamblului monumental. Spotul publicitar în cauză este un material realizat post - producţie, cu precizarea că managerul CNMCD nu a fost în niciun moment înştiinţat cu privire la conţinutul final al spotului, fiind astfel încălcate prevederile contractului de închiriere spaţii, în baza cărora echipa de filmare prezentă la Târgovişte avea obligaţia să nu aducă prejudicii de imagine monumentului istoric'', se arată într-un comunicat la Complexului Naţional Muzeal Curtea Domnească, remis joi.



De asemenea, conducerea complexului muzeal anunţă că a solicitat firmei care a realizat spotul publicitar lămuriri, considerând că periclitează imaginea Curţii Domneşti.



''Dintr-o analiză amănunţită a imaginilor apărute în spaţiul public se poate observa cu uşurinţă că imaginile utilizate în spotul publicitar nu sunt cele autentice, cele pentru care echipa de filmare a solicitat acordul. Mai mult decât atât, filmarea denotă cu certitudine faptul că spotul a fost unul prefabricat, montat în studio, fapt ce a condus la periclitarea imaginii CNMCD. Urmare a apariţiei acestor imagini, conducerea CNMCD a solicitat firmei de producţie publicitară, responsabilă de conţinutul materialului, clarificarea tuturor aspectelor care au provocat întreaga situaţie mai sus-menţionată'', se mai arată în comunicatul Curţii Domneşti Târgovişte.



Şi primarul Târgoviştei, Cristian Stan, a adresat o scrisoare deschisă firmei de fast food pentru care s-a realizat spotul publicitar.



''Scrisoare deschisă adresată KFC (Kentucky Fried Chicken). Vă adresez aceste cuvinte în calitate de primar al municipiului Târgovişte, născut şi crescut în fosta Cetate de Scaun a Ţării Româneşti. Am fost neplăcut surprins să urmăresc clipul publicitar pe care compania dumneavoastră l-a filmat în municipiul Târgovişte, în cadrul Complexului Naţional Muzeal Curtea Domnească, lângă Turnul Chindiei. Consider că filmarea şi expunerea sunt de natură să maculeze una dintre emblemele de secole ale oraşului, punct de referinţă pentru comunitate, iubit şi respectat de târgovişteni, de români şi nu numai. Ceea ce aţi făcut dumneavoastră este, în egală măsură, ofensator şi revoltător, iar comunitatea noastră a reacţionat în consecinţă, dezaprobând masiv iniţiativa'', se arată în scrisoarea deschisă semnată de primarul Cristian Stan.



Acesta consideră clipul publicitar ca fiind unul controversat, adăugând că a creat reacţii de nemulţumire printre târgovişteni. Mai mult, primarul Târgoviştei nu exclude cererea în instanţă a reparării prejudiciului de imagine creat.



''Acest mesaj este unul de indignare faţă de modul neprofesionist în care aţi tratat municipiul Târgovişte. Consider că este imperios necesar să opriţi difuzarea spotului care prejudiciază imaginea oraşului nostru şi să reconsideraţi modul în care vă raportaţi la această comunitate şi la valorile sale pe viitor. Ne rezervăm dreptul de solicita instanţei competente repararea prejudiciului de imagine pe care compania dumneavoastră l-a produs comunitaţii noastre'', mai scrie primarul Cristian Stan în scrisoarea deschisă.



Clipul publicitar a fost postat de firma de fast food pe pagina sa de internet. AGERPRES