Carmen Harra își caută partid

Stabilită de aproape 30 de ani în țara tuturor posibilităților, ajunsă în anturajul celebrităților de la Hollywood și al unor politicieni de top de la Washington, precum Hillary Clinton, Carmen Harra vrea să intre în politica românească, dacă ar fi ofertată de un partid. Ea sigur vine cu o ofertă diferită de a celorlalți politicieni: să vindece România cu metode karmice.

“România suferă de un fel de boală autoimunitară, suferim de propria noastră neîncredere și din cauza asta nu progresăm. Suntem un popor protejat, nu ne evaluăm cum ar trebui, nu ne punem în lumină cum ar trebui. Suntem frumoși, deștepți, buni, generoși. Mentalitatea ne omoară. Ne urâm între noi. Dacă românii ar lupta cu această boală, am putea progresa”, spune Harra.

Cunoscută de români încă de pe vremea lui Ceaușescu, bruneta din Trio Expres - Carmen Mureșan, pe atunci - a dat lovitura în America, sub numele Carmen Harra. A făcut de mult milionul de dolari cu predicții pe baza numerologiei și cu cărțile de dezvoltare personală lansate în SUA. Face 150 $ în 10 minute, fără să se miște din fotoliu. Oferă consultații pe facebook, pe skype sau prin telefon, cu tarife care pot ajunge la 600 $, dar politicienii de la noi nu dau doi bani pe expertiza și predicțiile sale.

Hilary Clinton m-ar fi făcut ambasador

“Dacă m-ar ajuta cineva, eu aș candida. Sunt un om foarte dârz și foarte energic și m-aș lupta până în pânzele albe. Simt că aș putea face ceva bun. Dacă un partid mi-ar face o ofertă, aș lupta pentru țara mea, eu chiar cred în țara mea. Chiar cred că se poate face ceva, eu văd unde sunt bubele. Cu oamenii cu care defilăm acum, nu ajungem prea departe. Plus că eu am conexiuni la nivel înalt. De exemplu, Hillary Clinton voia să mă facă ambasador dacă ajungea ea președinte”.

Vă sună politicienii să-i ajutați? - am întrebat-o pe Carmen Harra. „Din America, da, din România, nu. Aici sunt pusă într-o lumina care nu are de-a face cu mine. Nu mi se dă credit pentru palmaresul meu. Eu am scris cărți de succes, scriu pentru Huffington Post , aici, sunt făcută ghicitoare. Ghicitori sunt cei de la colțul străzii, eu nu fac nicio ghicitorie, fac niște interpretări, și le fac și psihologic, am diplomă în psihologie. Eu cânt de când eram copil, oricâte cd-uri fac, nimeni nu spune că sunt cântăreață, oricâte cărți scriu, nimeni nu spune că sunt scriitoare. Sunt marginalizată la nivelul acesta de ghicitorie despre care nici nu știu ce e de fapt, nu are nicio legătură cu personalitatea mea”.