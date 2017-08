Lider al demonstraţiilor rasiste din SUA, inspirat de mişcarea legionară

Matthew Heimbach, unul dintre organizatorii protestelor rasiste din oraşul american Charlottesville, care a culminat, sâmbătă, cu un atentat în care o maşină a intrat în mulţime, ucigând o persoană şi rănind alte 19, este un autodeclarat legionar şi un admirator al lui Corneliu Zelea Codreanu. Potrivit spuselor lui Heimbach, care s-a convertit la confesiunea creştin-ortodoxă, scrierile lui Codreanu i-au schimbat viaţa. În timpul evenimentelor din Charlottesville, acesta a purtat un tricou cu chipul liderului legionar.

Protestele din Charlottesville, din statul american Virginia, au început după ce primăria a decis să îndepărteze statuia generalului Robert E. Lee, care a luptat de partea sudiştilor (pentru menţinerea sclaviei negrilor) în războiul civil din SUA. Protestele au adus pe străzile oraşului de 48.000 de locuitori membri ai Ku Klux Klan, ai grupărilor neo-naziste din SUA şi ai altor organizaţii de extremă dreaptă. Prezenţa acestora a generat contraproteste din partea americanilor care s-au arătat ultragiaţi de mesajul rasist al primilor. În timpul evenimentelor care s-au lăsat cu mai multe ciocniri de stradă, un simpatizant al extremei drepte a intrat intenţionat cu automobilul în mulţimea contra-protestatarilor, ucigând o femeie şi rănind alte 19 persoane. Printre organizatorii protestelor s-a numărat Matthew Heimbach, liderul de 26 de ani al organizaţiei "Traditionalist Youth Network" (Reţeaua Tinerilor Tradiţionalişti). Pentru că adunările au fost anulate după atentat, acesta a fost observat protestând în faţa secţiei de poliţie într-un tricou cu chipul lui Corneliu Zelea Codreanu. Alegerea tricoului nu este întâmplătoare, Matthew Heimbach fiind un autodeclarat legionar. Supranumit "Micul Fuhrer" de către Southern Poverty Law Center, un puternic ONG care monitorizează extremismul în SUA, Heimbach a pus bazele Reţelei Tinerilor Tradiţionalişti când era student. Acesta este cunoscut pentru discursul extremist, cerând divizarea SUA şi segregarea comunităţilor în funcţie de rasă. Heimbach şi-a petrecut luna de miere în România, afirmând că a luat contact astfel cu doctrina legionară. De altfel, americanul s-a convertit la confesiunea creştin-ortodoxă, deşi a fost excomunicat de preoţii din SUA, pentru vederile sale. "Codreanu şi Legiunea lui este cea mai mare inspiraţie a mea. Misiunea Legiunii a fost salvarea sufletelor prin revitalizarea Bisericii Ortodoxe din România. Când am mers în România cu soţia mea şi am vorbit cu nişte bătrâni care şi-au amintit de Legiune, am văzut creştini ortodocşi umili dispuşi să fie torturaţi pentru decenii în închisoare", spunea Heimbach într-un interviu.

Pe site-ul Reţelei Tinerilor Tradiţionalişti, Heimbach menţionează frecvent, în postările sale, numele lui Codreanu. În ultimul său articol, americanul îndeamnă membrii mişcării să urmeze sfaturile liderului legionar despre post şi rugăciune ca arme în lupta pentru idealurile lor.

Matthew Heimbach protestând pentru anularea marşului său autorizat după atentatul de sâmbătă