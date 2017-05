Loredana Ştefu, noua prezentatorare a informaţiilor meteo de la Antena 3

Loredana Ştefu este cel mai nou membru al echipei meteo Antena 3. Lucrează în presă din 2007, când era studentă în anul I a facultăţii de Jurnalism, şi a fost pe rând reporter, editor şi prezentator.

A intrat în echipa Antena 3 în 2016, iar acum este prezentator al informaţiilor despre vreme.

“În meseria de jurnalist, am început de jos, am lucrat ca reporter şi am acoperit de toate domeniile: social, eveniment, politic, economic. La început, credeam că a fi prezentator al rubricii meteo este ceva superficial, ulterior am înţeles cât de complexă este această ştiinţă şi câtă muncă se ascunde în spatele unor prognoze.”

Pentru cei care nu se află în faţa televizorului, informaţiile despre vreme pot fi urmărite live la https://live.antena3.ro/