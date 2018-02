Loto 6/49 din 11 februarie 2018. Rezultatele Tragerilor Loto 11 februarie 2018. Report de peste 3,4 milioane de euro la Joker şi de 1,9 milioane de euro la Loto 6/49

Loto 6/49 din 11 februarie 2018. Loteria Română înregistrează la tragerea de duminică, 11 februarie, un report de aproximativ 3,4 milioane de euro la categoria I a jocului Joker şi de 1,9 milioane de euro la aceeaşi categorie a jocului Loto 6/49, informează Loteria Română.



"Duminică, 11 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/ 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/ 40 şi Super Noroc după ce la tragerile loto de joi, 8 februarie, Loteria Română a acordat 12.853 câştiguri în valoare totală de 713.827,87 lei", se menţionează în comunicatul instituţiei.



Astfel, la Loto 6/ 49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 8,82 milioane de lei (aproximativ 1,9 milioane de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,12 milioane de lei (aproximativ 242.000 de euro).



De asemenea, în urma tragerii Joker de joi, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 15,76 milioane de lei (peste 3,38 milioane de euro). La Noroc Plus a rămas în joc, la categoria I, un report în valoare de aproximativ 110.000 de lei (peste 23.700 de euro).



Loto 5/40 înregistrează, la categoria I, un report de peste 466.000 de lei (peste 100.000 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de aproximativ 130.000 de lei (aproximativ 28.000 de euro).



Potrivit sursei citate, la tragerea Joker de joi, 8 februarie, s-a înregistrat un câstig de categoria a III-a în valoare de 70.275,91 lei, biletul norocos fiind jucat la agenţia 12-004 din Cluj Napoca şi a fost completat cu doua variante simple la Joker. Pe lângă premiul de categoria a III-a, posesorul biletului norocos a obţinut şi un câştig de categoria a VI-a în valoare de 35,83 lei, se precizează în comunicat.