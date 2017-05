Mircea Badea, despre vizita la DIICOT

Mircea Badea a povestit în emisiunea „În Gura Presei” despre vizita sa la DIICOT, unde s-a prezentat pentru a-și susține sesizarea cu privire la Moise Guran.

Realizatorul Antenei 3 a depus plângere împotriva jurnalistului. Mircea Badea a fost chemat, marți, la DIICOT, unde s-a dus împreună cu avocatul Gheorghe Piperea.

„Am fost într-o cameră de audiere. Am optat să fiu înregistrat audio. Am stat la o măsuță. Am reluat pas cu pas cele scrise. Interesantă procedura. Aștept să văd ce se va întâmpla. Domnul Moise când a aflat că i-am făcut plângere a avut o reacție publică spunând că probabil procurorii vor începe urmărirea penală in rem pentru difuzarea de articole false”, a declarat Mircea Badea.

„Ce vreau să remarc este că nu era nimeni de la presă acolo”, a mai spus realizatorul.