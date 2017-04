Noi DEZVĂLUIRI ale lui Dan Andronic despre conexiunile lui Kovesi cu „Grupul de la Cluj”

"E un moment în care toată lumea trebuie să spună adevărul, e un moment propice. Am spus că s-ar putea să mai apară surprize. E o încrengătură mult mai adâncă decât ce am văzut acasă la Oprea. Sunt lucruri mult mai grave. Grupul de la Cluj era prezent doar prin reprezentanţi ca Dîncu sau domnul Ioan Rus. Kovesi mergea acasă la Rus, eu aşa am primit informaţii", a declarat Dan Andronic.