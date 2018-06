Premiu de 1.000 de lei pentru familiile care împlinesc 25 de ani de căsătorie

Familiile care împlinesc 25 de ani de căsătorie urmează să primească o diplomă de onoare şi un premiu de valoare de 1.000 de lei, conform unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a şedinţei din 14 iunie a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.



Potrivit proiectului, pentru familiile care împlinesc 50 de an de căsătorie valoarea premiului va fi de 1.500 de lei, iar pentru familiile care împlinesc 75 de ani de căsătorie, 3.000 de lei.



În raportul de specialitate se arată că "pentru îmbunătăţirea echilibrului socio-economic al familiei este necesară implicarea autorităţilor administraţiei publice locale în vederea susţinerii vieţii de familie prin măsuri punctuale de sprijin financiar".



Conform proiectului, se propun următoarele criterii cumulative: cuplul aniversează 25, 50 sau 75 de ani de căsătorie neîntreruptă; cel puţin unul dintre soţi are domiciliul sau reşedinţa în municipiul Bucureşti de minimum cinci ani; ambii soţi sunt în viaţă la momentul depunerii solicitării; cel puţin unul dintre soţi are vârsta de peste 50 de ani.



În cazul în care cuplul serbează 25 de ani de căsătorie, dar niciunul dintre soţi nu a împlinit 50 de ani, premiul poate fi acordat cu avizul primarului general al municipiului Bucureşti.



Prin familie, în sensul regulamentului, se înţelege "soţia şi soţul aflaţi în viaţă, la data depunerii solicitării". Premiul poate fi solicitat în termen de 90 de zile calendaristice de la data împlinirii a 25, 50, respectiv 75 de ani de căsătorie, conform certificatului de căsătorie. Dosarul complet pentru acordarea premiului se va depune la sediul Centrului pentru Seniori al Municipiului Bucureşti, de către unul dintre soţi. AGERPRES