Stăm mai prost decât ştiam. Reciclăm doar 2% din deşeuri

România se află la un grad de reciclare de 2-3%, fiind aproape de ultimul loc în Uniunea Europeană, a declarat ministrul propus pentru Mediu, Graţiela Gavrilescu, în cadrul audierii sale din Parlament. Cifra este incredibilă, în condiţiile în care Gavrilescu îşi contrazice propriile afirmaţii. În aprilie, ministrul vorbea despre un procent dublu de reciclare, respectiv 5%, care ne plasa oricum pe ultimul loc în UE.

“Suntem la ora actuală la o reciclare de 2-3%. Suntem aproape pe ultimul loc dintre ţările europene. De aceea trebuie să facem toate eforturile ca în perioada următoare, prin toate metodele pe care le vom aplica, prin ghidul de informare care să cuprindă proceduri obligatorii pentru toată lumea, pe care îl vom face tot prin accesare de fonduri europene. Fişa a fost depusă. La nivel naţional trebuie să facem o campanie de aplicare a acestui mod de colectare, de a explica fiecărui cetăţean care este avantajul acestei colectări selective”, a spus Gavrilescu. Ea a precizat că Planul Naţional de Gestionare a deşeurilor ar fi trebuit să fie gata anul trecut în noiembrie.

Deşeul reciclat şi colectat selectiv prin tot procedeul, de la sortare până la ducerea la groapă a ceea ce mai rămâne, înseamnă crearea a 36 locuri de muncă, pentru un singur punct de lucru, a declarat ministrul propus pentru Mediu, Leocadia Graţiela Gavrilescu, în cadrul audierii sale din Comisiile reunite pentru mediu din Parlament.

“Suntem extrem de întârziaţi. Am găsit acest plan la consultant. Am cerut consultantului în maxim 10 zile de când am preluat mandatul să vină să predea Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor ministerului. Între timp, am fost trimişi la Curtea Europeană de Justiţie inclusiv cu Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor. Am considerat că este oportun să mă deplasez personal la comisarul european de Mediu şi să purtăm discuţii vizavi de ce se întâmplă în România cu colectarea selectivă şi de ce nu am putut să ne îndeplinim până acum ţintele aşa cum trebuiau făcute”, a mai arătat ministrul propus pentru Mediu.

10.000 tone de deşeu creează 36 locuri de muncă

"Trebuie să ne gândim aşa, 10.000 de tone de deşeu depozitat la groapă este echivalentul a şase locuri de muncă. În schimb, dacă reciclăm şi trecem deşeul care este colectat selectiv prin tot procedeul de la sortare până la ducerea a ce mai rămâne la groapă, înseamnă crearea a 36 de locuri de muncă. Acesta este un factor extrem de important", a spus Gavrilescu. Ea a precizat că pentru România, un pas important este reprezentat şi de banii care se pot întoarce înapoi pentru autorităţile locale, "pentru că cetăţeanul este proprietarul deşeului, deci implicit UAT-ul (unitate administrativ teritorială), iar el poate să beneficieze dacă aplicăm şi implementăm acest Plan de Gestionare a deşeurilor".