Surpriză la aniversarea de 5 ani a matinalilor Observator, Olivia Păunescu și Valentin Butnaru

Valentin Butnaru și Olivia Păunescu împlinesc cinci ani de când formează echipa matinală a Observatorului de la Antena 1, iar alăturarea de bun augur a celor doi a fost sărbătorită în această dimineață chiar pe platoul de știri. La finalul jurnalului, cei doi au fost luați prin surprindere de către colegi și au primit un tort personalizat, care marchează cinci ani de când echipa matinalilor Observator le urează ,,Bună dimineața!” telespectatorilor.

Olivia și Valentin sunt prieteni foarte buni și în spatele camerelor de filmat și recunosc că după tot acest timp au ajuns să se înțeleagă din priviri: ,,Noi ne simțim ca doi frați, ne înțelegem foarte bine, ne susținem și ne ajutăm. Cred că este foarte important ca într-o relație să existe aceste ingrediente.”, a mărturisit frumoasa prezentatoare. La rândul său, Valentin, recunoaște că această relație specială s-a construit în timp și se bucură că în fiecare dimineața își bea cafeaua cu cea care îi este sprijin în momentul live-ului: „Este exact ca într-o căsnicie, cu multe suișuri și coborâșuri. Îi spun mereu Oliviei că este singura femeie cu care am avut cea mai lungă „relație”, cu ghilimelele de rigoare! Ceea ce se vede pe sticlă este un efort de echipă- în spatele camerelor sunt niște oameni dedicați, extraordinar de răbdători, muncitori, prietenoși, voioși, profesioniști desăvârșiti.”, a declarat acesta.

Sunt împreună pe micile ecrane, se completează și se consideră cei mai buni colegi de echipă, iar fiecare dintre ei are pasiuni frumoase, pe care le fructifică atunci când nu se află la pupitrul de știri. Entuziasmul pentru modă al Oliviei are un nume, Orlette, un atelier de haine propriu în care își creează inclusiv ținutele cu care o vedeți în fiecare dimineață. La rândul său, Valentin își împarte programul între antrenamentele la squash, IMA- unde este trainer și filmările pentru emisiunea „The Wall- Marele Zid”- unde are rolul de prezentator. De 5 ani cei doi oferă telespectatorilor informații de calitate, împărtășesc povești care merită ascultate și transmit energie pozitivă de la prima oră a dimineții.

La mulți ani echipei carismatice de matinali ai Observatorului! La mulți ani Olivia și Valentin, la cât mai mulți ani împreună pe micile ecrane!