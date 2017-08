Aleşii fac legi doar ca să îşi justifice activitatea în Parlament

Multe dintre proiectele de lege din Parlament sunt propuse doar ca aleşii să-şi justifice activitatea. Cel puţin asta arată, în fiecare vară, site-ul Camerei Deputaţilor, acolo unde sute de propuneri legislative au termenele depă­şite, ceea ce înseamnă că rămân aruncate în sertarele comisiilor parlamentare. Unele proiecte sunt reluate, altele retrase de iniţiatori şi redepuse în altă sesiune parla­mentară, dar cele mai multe rămân maculatură.

Parlamentarii au uitat la comisiile de specialitate nu mai puţin de 370 de iniţiative legis­lative, şi asta doar la Camera Deputaţilor. Cele mai multe dintre aceste proiecte rămân restanţe şi expiră ori pentru că aleşii care le-au propus nu mai sunt în Parlament, ori pentru că s-a depăşit termenul de depunere a raportului. Doar la Comisia Juridică din Camera Deputaţilor se regăsesc 167 de propuneri cu termene de raport depăşite, potrivit datelor oficiale. Printre acestea se află şi un proiect de lege privind activitatea de lobby. Dar aleşii nu au uitat de el, aşa că l-au reînviat la Senat în actuala legislatură. Iniţiativa i-a aparţinut preşedintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, care a fost acuzat că urmăreşte, de fapt, desfiinţarea mascată a noţiunii de trafic de influenţă. „Vom face mai întâi o dezbatere cu părţile intere­sate. Este un proiect despre care cred că este binevenit, pentru că în România, din păcate, avem tot felul de excese pe diferite subiecte, între care, după cum ştiţi, şi traficul de influenţă. Ca să reglementăm lobby-ul şi să nu mai avem procese, acuzaţii de trafic de influenţă, trebuie să legiferăm în mod clar, transparent această activitate care există şi este reglementată în toate ţările UE”, a explicat Tăriceanu la depunerea proiec­tului. Pentru legea lobby-ului existau deja două proiecte depuse la Camera Deputaţilor, aflate pe masa Comisiei Juridice, dar cu termene depăşite.

Restanţele pentru toamnă

În plus, aleşii au lăsat mai multe restanţe pentru sesiunea de toamnă. După o vacanţă de două luni, întreruptă de o sesiune extraordinară, parla­mentarii vor avea de votat mai multe proiecte controversate. Printre acestea se află Legea graţierii, adoptată tacit de Senat în luna mai a acestui an. Proiectul a ajuns la Camera Deputaţilor, cameră decizio­nală, în forma iniţială a Guver­nului. Opoziţia a criticat dur acest proiect de lege, acuzând coaliţia PSD-ALDE că are un plan ascuns pentru graţierea corupţilor. Proiectul a fost adoptat tacit de Senat în forma originală propusă de fostul ministru al Justiţiei, Florin Iordache, la cererea expresă a liderilor PSD şi ALDE.

Alt proiect restant este legea care prevede înfiinţarea Fondului Suveran de Inves­tiţii, un punct esenţial din programul de guvernare al PSD. Liviu Dragnea anunţa pe 9 iunie că proiectul va fi depus în Parla­ment, fiind o iniţiativă parlamentară şi nu una a Guvernului. Deocamdată minis­trul Economiei, Mihai Fifor, a prezentat proiectul în primă lectură într-o şedinţă a Guvernului Tudose, înfiinţarea FSDI rămânând o altă restanţă importantă pentru sesiunea de toamnă.

Interceptările, în subordinea senatorilor și deputaților

Proiectul pentru înfiinţarea Autorităţii independente pentru interceptarea comu­nicaţiilor este o altă iniţiativă restantă. Ideea îi aparţine lui Călin Popescu Tăriceanu, iar proiectul, depus odată cu legea lobby-ului, se află pe lista de aşteptare pentru sesiunea care începe în septembrie. Actul normativ a mai avut o tenta­tivă de a trece prin Parlament în urmă cu un an, însă a fost „clasat” pentru că nu a mai apucat să intre în dezbatere legislativă. C.P. Tăriceanu susţine că prin această lege vor fi scoase interceptările din zona serviciilor secrete, pentru ca legislaţia să fie pusă în acord cu deciziile Curţii Constituţionale. Liderul ALDE a fost criticat şi pentru această iniţiativă, reproşându-i-se că vrea să mute interceptările, strategic, în subordinea Parlamentului.

