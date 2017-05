Băsescu: "Nu am văzut niciodată un dosar al SIPA sau al vreunui serviciu secret"

DIANA OROS

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat miercuri seară că nu a văzut niciodată un dosar al SIPA sau al vreunui serviciu secret şi că nici Monica Macovei, fost ministru al Justiţiei, nu a venit cu vreun raport la el.



"Nu am văzut niciodată un dosar al SIPA sau al vreunui serviciu secret, dar pot fi anchete şi şefii de servicii pot fi întrebaţi (...). Monica Macovei nu are nicio legătură, nu a venit cu niciun raport la mine. Dacă ar fi venit Monica Macovei, prin absurd, cu un astfel de dosar la mine, cred că îşi înceta mandatul de ministru pe loc. Zece ani cât am fost preşedinte nu a venit un şef de serviciu cu un dosar din arhiva serviciilor secrete să spună: am un dosar despre cutare care vă e duşman", a afirmat Băsescu într-o emisiune la B1TV.



În opinia sa, soluţia pentru arhiva SIPA este o comisie formată din opt judecători recunoscuţi ca fiind "integri", care să se uite în toată arhiva şi să selecteze dosarele.



"Judecătoarele să vadă, să citească şi să vadă ce e compromiţător şi ce nu. Orice altă soluţie, după părerea mea, va arunca justiţia în aer, oricare din variante. Ştiu că e neplăcut pentru un judecător să-i spui: stai şase luni - opt luni într-o arhivă, dar dacă vor să-şi apere sistemul, cred că asta este singura soluţie, iar opt judecătoare ar putea spune: Domnule Lazăr, te-am găsit rău tare, poate te întorci la Sibiu, acasă", a susţinut Băsescu.

