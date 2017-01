Ce job-uri şi salarii au lăsat în urmă noii parlamentari

Noii aleşi au lăsat în urmă locurile de muncă pe care le aveau pentru un loc în Parlament. Şi nu vorbim deloc despre job-uri prost plătite, ci despre locuri de muncă ce le aduceau lunar câteva mii de euro. Fie că erau avocaţi, notari sau manageri, cu toţii au ales să renunţe la carierele lor pentru a deveni senatori sau deputaţi. Asta chiar dacă unii au venituri mult mai mici acum decât înainte.

Unul dintre cei mai bogaţi parlamentari este Tit-Liviu Brăiloiu. Acesta este senator PSD şi potrivit declaraţiei sale de avere are în conturi aproximativ 918.000 de euro şi un venit anual estimat la 105.000 de euro. Brăiloiu este acţionar la mai multe firme, are un hotel în Mamaia şi deţine ceasuri şi bijuterii de peste 380.000 de euro. Ca el sunt şi alţi aleşi ai poporului. De pildă, Laura Scântei este senator PNL, de profesie este notar public şi spune că va continua să îşi exercite meseria, pentru că legislaţia din România i-ar permite acest lucru. Senatoarea PNL a raportat un venit anual de aproape 1.360.000 de lei (aproape 114.000 lei pe lună), iar de la Parlament va primi doar indemnizaţia de 5500 de lei lunar. "Dacă legea nu mi-ar fi permis să am posibilitatea de a rămâne în continuare notar public, nu aş fi candidat niciodată pentru aceşti bani", ne-a mărturisit aleasa PNL.

"Banii nu sunt un scop în viaţă"

Vergil Chiţac a fost ofiţer de marină şi rector al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân" din Constanţa. Anul trecut s-a retras din Marină cu grad de amiral în rezervă şi s-a înscris în PNL, partid din partea căruia a candidat la primăria Constanţa la localele din iunie 2016. Liberalul a avut un venit anual de 11.000 de lei şi spune că banii nu sunt o problemă acum, chiar dacă în Parlament va câştiga jumătate din cât era obişnuit să încaseze lunar ca salariu. "Niciodată pentru mine banii nu au fost un scop în viaţă. Nu sunt ipocrit să spun că banii nu îţi mai relaxează viaţa, dar nu reprezintă totul", ne-a explicat amiralul liberal. Un alt liberal, Florin Cîţu, este de profesie economist. Senatorul PNL a lucrat în trecut ca economist-şef al unei bănci importante din România şi spune că din asta şi-a câştigat existenţa. Anul trecut, Cîţu a avut un venit de peste 104.000 de euro. "Am decis să vin în Parlament pentru că era singul mod în care pot să îmi impun opiniile în care cred eu că funcţionează economia. Niciodată nu m-am gândit la indemnizaţie, sunt bine în acest moment, mă descurc cu banii aceştia”, susţine senatorul de Bucureşti. Fost consilier personal al premierului Dacian Cioloş, Mara Clista este şi ea deputat PNL. În umbra tehnocraţilor, Calista avea un venit de aproximativ 4.200 de lei lunar de la Guvernul României. Cătălin Dumitru Toma este senator PNL, iar liberalii l-au transferat de la primăria comunei Jariştea (jud. Vrancea) direct în Parlament. Profesor de limba franceză, liberalul va avea o leafă de 5.500 de lei/lună, iar ca primar de comună câştiga lunar de aproape 3.100 de lei.

Prefecţii aveau cam aceiaşi bani

Nicuşor Halici este deputat PSD şi om cu ştate vechi în partid. A fost prefect de Vrancea, este un apropiat al baronului Marian Oprişan, iar PSD l-a adus în Camera Deputaţilor din funcţia de consilier judeţean al PSD Vrancea. Conform declaraţiei de avere, în anul fiscal 2015 a câştigat, ca prefect, aproximativ 60.000 de lei, adică 5.000 de lei lunar, mai puţin cu câteva sute de lei faţă de "solda" de deputat. Sorina Pintea a ajuns de la conducerea Spitatului Judeţean de Urgenţă din Baia Mare, direct în fotoliul de senator PSD. A fost chiar prima pe listele social-democraţilor din judeţ. Pintea a avut un venit anual de aproape 95.000 lei, potrivit declaraţiei de avere.

Există şi câţiva aleşi care au astăzi indemnizaţii mai mari decât aveau la vechile locuri de muncă. Printre aceştia l-am găsit pe senatorul PSD Ovidiu Florin Orţan. De profesie medic cardiolog, social-democratul a lăsat un loc de muncă plătit cu aproape 4.000 de lei pe lună, la Spitalul Judeţean Braşov, pentru un loc de senator din partea PSD, de pe urma căruia va primi lunar o indemnizaţie aproximativ 5.500 de lei lunar. Conform declaraţiei sale de avere, Orţan câştiga anual în jur de 48.000 lei ca medic cardiolog. Emilia Arcan, senator PSD, este de profesie medic şi economist. PSD a propulsat-o din poziţia de consilier al preşedintelui CJ Neamţ, Ionel Arsene, direct în fotoliul de senator. Înainte, Emilia Arcan avea un salariu de aproximativ 4300 de lei, iar noul loc de muncă îi va aduce cu aproape 1.200 de lei mai mult, pe lângă telefonul gratuit de serviciu, cheltuielile cu cazarea, transportul sau cabinetul parlamentar din teritoriu.

Silvia Monica Dinică este senator USR şi matematician, la fel ca liderul partidului din care face parte. Senatoarea USR a lăsat un post de manager într-o companie de telefonie pentru un loc în noul Parlament. Venitual anual pe care îl încasa în compania privată unde a lucrat era de 50.400 de lei, adică 4200 de lei pe lună, ceva mai puţin decât indemnizaţia de parlamentar. Deputat USR de Iaşi, Cosette Chichirău a fost antreprenor în Statele Unite, iar în declaraţia sa de avere nu are venituri trecute, ci doar conturi în bancă şi un fond de investiţii care se ridică la aproximativ 240.000 de dolari. Cristina Mădălina Prună este deputat USR, iar înainte de a intra în Parlament a fost membru în Consiliul General al Capitalei. Potrivit declaraţiei sale de avere, a avut un venit anual de 85.000 de lei.