Dăncilă despre Vâlcov: Nu am abandonat niciodată un membru al echipei mele care trece printr-un moment dificil

Premierul Viorica Dăncilă a declarat luni, referindu-se la condamnarea în primă instanţă a lui Darius Vâlcov, că nu a abandonat niciodată un membru al echipei sale care trece printr-un moment dificil.

Întrebată la sediul PSD dacă a luat o decizie în privinţa lui Darius Vâlcov, după decizia ÎCCJ de a-l condamna la opt ani de închisoare, Viorica Dăncilă a spus: "Nu am abandonat niciodată un membru al echipei mele care trece printr-un moment dificil. Când vom avea o hotărâre definitivă, abordarea mea probabil va fi alta. (...) Eu cred că fiecare dintre cetăţenii acestei ţări au dreptul la prezumţia de nevinovăţie până la o hotărâre definitivă şi cred că acest lucru ar trebui să se aplice pentru fiecare român, indiferent de locul unde se află. Eu voi merge pe acest lucru".



Totodată, şefa Guvernului a precizat că va respecta prevederile Directivei europene care susţine prezumţia de nevinovăţie până la decizia finală a instanţei.



"Am votat o directivă europeană care susţine prezumţia de nevinovăţie până la decizia finală, deci nu pot să neg ceva ce am votat. Mi se pare normal. (...) Abordarea mea va fi alta, când va fi hotărârea definitivă", a mai afirmat Dăncilă.



Joia trecută, Darius Vâlcov, fost primar al municipiului Slatina şi ministru al Finanţelor, a fost condamnat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la opt ani de închisoare în dosarul în care este acuzat de trafic de influenţă şi spălare de bani. Decizia nu este definitivă.



Darius Vâlcov a fost numit consilier de stat în aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dăncilă publicată pe 30 ianuarie în Monitorul Oficial.AGERPRES