Elena Udrea, atac la Kovesi: "Nu mi-a trecut prin cap sa filmez gentile cu bani"

Elena Udrea a avut o ieşire foarte vocală, în timpul conferinţei de presă de la DNA, susţinută de Laura Codruţa Kovesi.

Fostul ministru a precizat că îi pare rău că nu are înregistrări şi că nu s-a gândit să păstreze anumite chitanţe pentru unele 'cadouri' făcute procurorilor de Dorin Cocoş, fostul său soţ.

"Vedeti de ce e bine sa ai dovezi cu nemernicii astia? Ca ies cu senitate sa repete ca o masinarie stricata,"DNA nu falsifica probe". Asta mergea sa o turuiti cand v-am zis eu in 2015 ca v-a dat bani si v-a facut cadouri Dorin Cocos. Ca nu mi-a trecut prin cap sa pastrez chitante ori sa filmez gentile cu bani. Asa ca, doamna procuror Moraru, a inchis repede Denunturile mele. Dar acum, cand o tara intreaga a vazut cum faceti probe false, cat tupeu sa ai sa iesi si sa spui ca nu e adevarat??? Va zic eu cat! Atat tupeu cat iti da convingerea ca orice s-ar intampla, oricat de grav ar fi, nu patesti nimic. Pentru ca cei care te pot trage la raspundere sunt facuti pe ei de frica, niste lasi si niste slugi. Ce spun Onea, Kovesi, Portocala etc. in acest moment nici nu mai conteaza. Conteaza ce spun si fac cei care sunt alesi sa conduca tara, sa apere democratia, sa ii reprezinte si sa ii apere cetatenii si sa ii apere institutiile. Iar acestia nu par ca exista! Dragnea, e atat de las incat arunca in aer tot pentru linistea lui pe care si-o tot negociaza cu Coldea si Kovesi si ceilalti, Johannis nici nu respira de fricos ce e, Tariceanu, de unul singur probabil a obosit, opozitia e de rahat. Orban tremura la gandul ca va fi condamnat in apel iar Blaga, cu un dosar pe rol si el, asteapta sa rezolve altii problemele, ca intotdeauna.

Halal barbati, halal politicieni, halal lideri, vai de tara care a incaput pe mana lor! Nu e de mirare cat de usor a putut prelua Sistemul puterea in Romania, cu asa clasa conducatoare", a precizat Elena Udrea pe Facebook.

OBSERVATOR