Familia Turcan, creditor al PNL

Dan Marinescu/Intact Images

Purtatorul de cuvant al Administratiei Prezidentiale, Valeriu Turcan declara ca presedintele Traian Basescu va urma calea legala in cazul acuzatiilor facute de fostul sef al SIE, Claudiu Saftoiu, in privinta unor interceptari ilegale ale unor convorbiri telefonice, in cadrul conferintei de presa sustinuta la Palatul Cotroceni din Bucuresti, miercuri, 21 ianuarie 2009. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Dan Marinescu