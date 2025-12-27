Rețete de prăjituri la air fryer, perfecte pentru masa de Revelion

Economisești timp, nu încălzești bucătăria și obții prăjituri fragede, rumenite uniform, perfecte pentru o masă specială de final de an.
Iată câteva rețete de prăjituri la air fryer, ușor de făcut și potrivite pentru noaptea dintre ani.
Brownies la air fryer
Un desert intens, cu ciocolată, care se potrivește perfect cu un pahar de șampanie.
Ingrediente:
-
100 g ciocolată neagră
-
80 g unt
-
2 ouă
-
80 g zahăr
-
60 g făină
-
1 lingură cacao
-
un praf de sare
Mod de preparare:
Topește ciocolata cu untul. Amestecă ouăle cu zahărul, adaugă ciocolata topită, apoi făina, cacaoa și sarea. Toarnă compoziția într-o tavă potrivită pentru air fryer.
Coacere: 160°C, 12–15 minute
Rezultatul trebuie să fie ușor umed la interior.
Chec pufos cu lămâie
Ușor, aromat și perfect după o masă copioasă.
Ingrediente:
-
2 ouă
-
100 g zahăr
-
80 ml ulei
-
120 g făină
-
sucul și coaja de la o lămâie
-
1 linguriță praf de copt
Mod de preparare:
Bate ouăle cu zahărul, adaugă uleiul, lămâia, apoi făina amestecată cu praful de copt.
Coacere: 160°C, 25–30 minute
Lasă-l să se răcească înainte de feliere.
Brioșe festive cu vanilie și ciocolată
Ideale pentru servire individuală, elegante și ușor de decorat.
Ingrediente:
-
1 ou
-
80 g zahăr
-
100 ml lapte
-
60 ml ulei
-
150 g făină
-
1 linguriță praf de copt
-
bucăți de ciocolată
Mod de preparare:
Amestecă ingredientele lichide, adaugă făina și praful de copt, apoi ciocolata.
Coacere: 160°C, 10–12 minute
Poți decora cu zahăr pudră sau glazură.
Mere coapte umplute cu nucă și scorțișoară
Un desert mai ușor, perfect după mesele bogate de Revelion.
Ingrediente:
-
4 mere
-
2 linguri nucă măcinată
-
1 lingură miere
-
scorțișoară
Mod de preparare:
Scobește merele, umple-le cu nucă, miere și scorțișoară.
Coacere: 180°C, 12–15 minute
Servește-le calde sau la temperatura camerei.
Mini croissante dulci la air fryer
Perfecte pentru un platou de deserturi festive.
Ingrediente:
-
aluat foietaj
-
Nutella, gem sau cremă de vanilie
-
1 ou pentru uns
Mod de preparare:
Taie aluatul, umple, rulează și unge cu ou.
Coacere: 180°C, 8–10 minute
Devine aurii și extrem de fragede.
De ce sunt ideale prăjiturile la air fryer pentru Revelion
-
se fac rapid, fără stres
-
porții mici, elegante
-
mai puțin ulei și mai puțină murdărie
-
perfecte pentru gătit „din mers” între invitați
Prăjiturile la air fryer sunt soluția ideală pentru un Revelion gustos, rapid și modern. Fie că alegi ciocolată intensă, deserturi ușoare sau mini-prăjituri festive, vei impresiona fără să petreci ore în bucătărie.