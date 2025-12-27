Rețete de prăjituri la air fryer, perfecte pentru masa de Revelion

Economisești timp, nu încălzești bucătăria și obții prăjituri fragede, rumenite uniform, perfecte pentru o masă specială de final de an.

Iată câteva rețete de prăjituri la air fryer, ușor de făcut și potrivite pentru noaptea dintre ani.

Brownies la air fryer

Un desert intens, cu ciocolată, care se potrivește perfect cu un pahar de șampanie.

Ingrediente:

100 g ciocolată neagră

80 g unt

2 ouă

80 g zahăr

60 g făină

1 lingură cacao

un praf de sare

Mod de preparare:

Topește ciocolata cu untul. Amestecă ouăle cu zahărul, adaugă ciocolata topită, apoi făina, cacaoa și sarea. Toarnă compoziția într-o tavă potrivită pentru air fryer.

Coacere: 160°C, 12–15 minute

Rezultatul trebuie să fie ușor umed la interior.

Chec pufos cu lămâie

Ușor, aromat și perfect după o masă copioasă.

Ingrediente:

2 ouă

100 g zahăr

80 ml ulei

120 g făină

sucul și coaja de la o lămâie

1 linguriță praf de copt

Mod de preparare:

Bate ouăle cu zahărul, adaugă uleiul, lămâia, apoi făina amestecată cu praful de copt.

Coacere: 160°C, 25–30 minute

Lasă-l să se răcească înainte de feliere.

Brioșe festive cu vanilie și ciocolată

Ideale pentru servire individuală, elegante și ușor de decorat.

Ingrediente:

1 ou

80 g zahăr

100 ml lapte

60 ml ulei

150 g făină

1 linguriță praf de copt

bucăți de ciocolată

Mod de preparare:

Amestecă ingredientele lichide, adaugă făina și praful de copt, apoi ciocolata.

Coacere: 160°C, 10–12 minute

Poți decora cu zahăr pudră sau glazură.

Mere coapte umplute cu nucă și scorțișoară

Un desert mai ușor, perfect după mesele bogate de Revelion.

Ingrediente:

4 mere

2 linguri nucă măcinată

1 lingură miere

scorțișoară

Mod de preparare:

Scobește merele, umple-le cu nucă, miere și scorțișoară.

Coacere: 180°C, 12–15 minute

Servește-le calde sau la temperatura camerei.

Mini croissante dulci la air fryer

Perfecte pentru un platou de deserturi festive.

Ingrediente:

aluat foietaj

Nutella, gem sau cremă de vanilie

1 ou pentru uns

Mod de preparare:

Taie aluatul, umple, rulează și unge cu ou.

Coacere: 180°C, 8–10 minute

Devine aurii și extrem de fragede.

De ce sunt ideale prăjiturile la air fryer pentru Revelion

se fac rapid, fără stres

porții mici, elegante

mai puțin ulei și mai puțină murdărie

perfecte pentru gătit „din mers” între invitați

Prăjiturile la air fryer sunt soluția ideală pentru un Revelion gustos, rapid și modern. Fie că alegi ciocolată intensă, deserturi ușoare sau mini-prăjituri festive, vei impresiona fără să petreci ore în bucătărie.