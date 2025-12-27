Vânt moderat în Bucureşti şi temperaturi maxime 6 - 7 grade, sâmbătă şi duminică

Potrivit prognozei pentru Capitală, publicată de Administraţia Naţională de Meteorologie, de sâmbătă, ora 10:30, până duminică, ora 08:00 va fi nebulozitate pe aproape tot intervalul, iar cu precădere în prima parte a zilei şi noaptea se va semnala ceaţă. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 3 grade, iar cea minimă va fi de minus 4 - minus 2 grade.



De duminică, ora 08:00 până luni, ora 08:00 cerul va fi variabil. Vântul va sufla moderat (viteze de 30 - 40 km/h), cu intensificări după-amiaza şi seara, când se

vor atinge viteze de 50 - 60 km/h. Temperatura maximă va fi de 6 - 7 grade, iar minima de minus 4 minus 1 grad.



Luni, în intervalul 08:00 - 21:00 cerul va fi variabil, iar vântul va mai avea unele intensificări în prima parte a intervalului, cu viteze de 30 - 40 km/h. Temperatura maximă va fi de 4 - 6 grade.



ANM atrage atenţia că municipiul Bucureşti se va afla sub incidenţa unei informări meteorologice pentru intensificări ale vântului pe parcursul zilei de duminică şi luni (28 şi 29 decembrie). De asemenea, municipiul Bucureşti se va afla sub incidenţa unei atenţionări cod galben, pentru intensificări ale vântului, în după-amiaza şi seara zilei de duminică (28 decembrie).

AGERPRES