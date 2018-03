Firea: Consider că este o sinucidere politică faptul că în PSD sunt frământări care nu au o motivaţie foarte clară

Foto: Karina Knapek

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, consideră că este "o sinucidere politică" faptul că în PSD sunt frământări "care nu au până la urmă o motivaţie foarte clară şi foarte exactă" şi a dezminţit că ar face parte dintr-o tabără care doreşte să destabilizeze partidul şi să îl detroneze pe Liviu Dragnea de la conducerea PSD.



"Vreau să dau o declaraţie în sensul celor pe care le-am citit în ultimele zile şi anume că eu aş face parte dintr-o tabără care doreşte să destabilizeze partidul şi doreşte să-l detroneze de la conducerea PSD pe domnul Dragnea. Dezmint aceste informaţii şi vreau să vă spun că am dovedit că am tăria şi curajul politic ca atunci când consider că lucrurile nu se desfăşoară de o manieră corectă să îmi spun punctul de vedere în cadrul Comitetului Executiv sau în cadrul BPN. Nu m-am ascuns niciodată după jurnalişti, după ştiri pe surse şi nu am testat apele nici în partid şi nici în rândul opiniei publice cu astfel de declaraţii pe care nu mi le asum în mod public sau le transmit altor colegi să spună ce gândesc eu. Nu este adevărat. Consider că este o sinucidere politică faptul că în PSD sunt frământări care nu au până la urmă o motivaţie foarte clară şi foarte exactă", a spus Firea la Palatul Parlamentului, înainte de începerea şedinţei conducerii PSD.



Ea a adăugat că a exprimat unele nemulţumiri, pe altele le-a păstrat pentru ea, "dar de aici şi până la a ajunge să organizăm un puci este cale foarte lungă".



"Întotdeauna când am avut nemulţumiri şi ele au fost întemeiate le-am exprimat şi, în general, s-au referit la faptul că sunt primar al Capitalei de un an şi jumătate, în premieră Bucureştiul a fost câştigat din punct de vedere politic de şapte primari şi, din nefericire, Guvernele care s-au succedat la Palatul Victoria, culmea, Guverne susţinute în Parlament de coaliţia PSD-ALDE, nu ne-au sprijinit. Noi nu dorim nimic pentru activitatea noastră personală, noi nu am solicitat avantaje proprii, ci proiecte concrete, de amploare, pentru Capitala României", a spus Firea. AGERPRES