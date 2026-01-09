Cât economisești dacă plătești impozitul pe proprietate până la 31 martie 2026?

Plata integrală a impozitului pe clădiri, terenuri și mașini aduce o reducere de 10%. Acest termen stimulează încasările la bugetul autorităților locale.

Cât economisești la plata anticipată

Pentru un impozit anual de 3.000 de lei, reducerea înseamnă 300 de lei mai puțin. Pentru persoanele care dețin în proprietate mai multe bunuri supuse impozitării, reducerea cumulată poate însemna sute de lei economisiți.

După 31 martie, impozitul se poae achita în două rate egale: 30 iunie și 30 septembrie 2026, fără reducere.

De ce se aplică reducerea

Primăriile acordă această facilitate pentru a asigura un flux de numerar constant, îmbunătățind planificarea bugetară și finanțarea proiectelor comunitare. Contribuabilii beneficiază de o gestionare eficientă a banilor, potrivit observatornews.ro.