Cât economisești dacă plătești impozitul pe proprietate până la 31 martie 2026?

de Redacția Jurnalul    |    09 Ian 2026   •   12:00
Sursa foto: Plata anticipată a impozitului pe proprietate înseamnă reduceri care pot ajunge la câteva sute de lei.

Proprietarii de imobile și mașini plătesc impozit redus dacă plătesc până la 31 martie 2026. Măsura se aplică la plata integrală pe anul în curs.

Plata integrală a impozitului pe clădiri, terenuri și mașini aduce o reducere de 10%. Acest termen stimulează încasările la bugetul autorităților locale.

Cât economisești la plata anticipată 

Pentru un impozit anual de 3.000 de lei, reducerea înseamnă 300 de lei mai puțin. Pentru persoanele care dețin în proprietate mai multe bunuri supuse impozitării, reducerea cumulată poate însemna sute de lei economisiți.

După 31 martie, impozitul se poae achita în două rate egale: 30 iunie și 30 septembrie 2026, fără reducere. 

De ce se aplică reducerea

Primăriile acordă această facilitate pentru a asigura un flux de numerar constant, îmbunătățind planificarea bugetară și finanțarea proiectelor comunitare. Contribuabilii beneficiază de o gestionare eficientă a banilor, potrivit observatornews.ro.

Subiecte în articol: taxe impozite reduceri proprietate
