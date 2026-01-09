Șoc pentru pacienții cronici: statul le taie sprijinul fără explicații

Pacienții cronici, în pericol să piardă indemnizațiile: „Nu poți spune că un bolnav grav s-a făcut bine peste noapte”

Noile criterii de încadrare în grad de handicap, adoptate sub pretextul alinierii la standarde internaționale, riscă să lase fără sprijin mii de pacienți cronici din România. Experții și reprezentanții pacienților avertizează că modificările sunt neclare, insuficient documentate și pot duce la scăderea gradului de handicap fără justificare medicală.

Critici dure la adresa noilor reguli de încadrare

Experți din domeniul sănătății și organizații ale pacienților trag un semnal de alarmă în legătură cu noile reglementări privind criteriile de încadrare în grad de handicap. Deși autoritățile au invocat alinierea la standarde internaționale și evaluarea funcțională a persoanelor, realitatea din teren arată că pacienții cronici riscă să fie retrogradați din punct de vedere administrativ, fără explicații clare.

Consecința directă este pierderea sau diminuarea indemnizațiilor, un sprijin esențial pentru servicii sociale și medicale care, în România, fie lipsesc, fie sunt suportate integral de pacienți.

Suspiciuni de abuzuri, fără dovezi publice

Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice, a vorbit despre acest subiect la DC News, făcând referire și la declarațiile premierului, care ar fi sugerat existența unor abuzuri în acordarea certificatelor de handicap.

„Se spune că există un număr foarte mare de astfel de certificate, însă pe parcursul anului 2025 nu am văzut niciun caz public prin care să se confirme astfel de afirmații și prin care să se arate că se dorește eliminarea acestor certificate.”

Acesta subliniază necesitatea unei delimitări clare între fraude și situațiile reale ale pacienților care au nevoie de sprijin social.

„Din punctul meu de vedere, în momentul în care umblăm la anumite reglementări, cred că trebuie să facem deosebirea între fals și uz de fals, ceea ce înseamnă lucrurile făcute de instituțiile publice și realitatea oamenilor care trebuie să beneficieze de anumite forme de sprijin social.”

„Lovim doar într-o parte”

Radu Gănescu atrage atenția asupra dezechilibrului dintre discursul public și lipsa măsurilor concrete împotriva eventualelor fraude reale.

„Vedem foarte multe abuzuri reclamate de asociațiile de pacienți și de pacienți. În același timp, nu vedem nimic care să ne ofere certitudinea că într-adevăr se dorește reglementarea documentelor fictive și aducerea în fața instituțiilor publice a celor responsabili. Această diferență de obiective [...] ne face să ne întrebăm dacă există sau nu dorința de a sprijini aceste persoane.”

Principiul egalității, interpretat greșit

Și Daniela Tontsch, președinta Consiliului Național al Dizabilității din România, critică modul în care este invocat principiul egalității.

„Ce vreau să adaug este că principiul egalității invocat nu înseamnă să tratăm identic situații diferite, pentru că o persoană cu dizabilități și una fără dizabilități nu sunt pe aceeași linie. Aceste reduceri nu erau privilegii, ci măsuri de echilibru social.”

Aviz negativ în Consiliul Economic și Social

Modificările au fost analizate și în cadrul Consiliului Economic și Social, unde au primit aviz negativ. Criticile vizează lipsa de transparență și incoerența noilor criterii adoptate în toamna anului 2025.

Reîncadrări fără explicații clare

Potrivit lui Radu Gănescu, noile reguli afectează direct pacienții cu boli cronice care trebuie să treacă prin reevaluări.

„Multe persoane cu boli cronice [...] vor fi afectate. În urma reevaluării pe baza noilor criterii, unii pacienți vor trece de la gradul grav la grad accentuat, iar alții de la grad accentuat la grad mediu sau ușor. Pe ce bază? Din păcate, nu putem spune, pentru că nu există documentație publică.”

El oferă și un exemplu personal:

„Personal, pentru patologia mea, nu înțeleg cum pacienții care până acum erau încadrați cu grad grav [...] după aceste modificări nu mai sunt considerați grav, ci doar accentuat.”

„Pacientul nu s-a făcut mai sănătos peste noapte”

Întrebarea fundamentală rămâne fără răspuns, spune liderul organizațiilor de pacienți.

„Cum putem spune că un pacient care până acum era încadrat cu grad grav, din punct de vedere al stării de sănătate, să nu mai fie considerat astfel conform noilor regulamente? Pur și simplu, acest pacient nu a devenit mai sănătos peste noapte.”

În final, acesta reamintește rolul real al indemnizațiilor:

„Acele indemnizații de aproximativ 700 de lei nu sunt privilegii, ci sprijin social pentru servicii care în România lipsesc [...] marea majoritate a pacienților nu se poate deplasa, ceea ce face aceste sprijine cu atât mai importante.”