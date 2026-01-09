Șoc și groază pentru români: Erori de calcul inadmisibile. Impozite halucinate la apartamentele din Capitală

Ghișeul.ro le dă palpitații contribuabililor

Sute de locuitori din Capitală s-au trezit cu sume incredibile de plată pentru locuințe din perioada comunistă. Platforma ghiseul.ro afisează decizii de impunere aberante, care i-au speriat pe bucureșteni. Mai mult, unii proprietari figurează cu restanțe, deși au plătit la timp.

Cazuri halucinante în Capitală

Un cuplu din Colentina datorează 1,6 milioane lei – 800.000 lei fiecare – pentru aceeași locuință de 3 camere, conform ghiseul.ro.

„„Soția mea și cu mine avem de plătit fiecare câte 800.000 de lei, adică în total 1.600.000 de lei, pentru același apartament. Am depus deja o petiție online, dar valorile afișate pe site sunt încă neschimbate”, a declarat bărbatul pentru Digi24.”, a declarat proprietarul pentru Digi24.

Cazul nu este singular. Un alt proprietar din Secorul 2 a plătit într-o dimineața 1.200 lei impozit pentru un apartament de 100 mp, iar seara suma ajunsese la 1.300 lei.

Eugen, un alt locuitor din Capitală, a achitat 780 lei pentru apartament, teren și mașină, apoi a aflat că mai are 104 lei de plată.

Autoritățile locale dau vina pe cetățeni!

Autoritatea pentru Digitalizarea României spune că aceste probleme apar la nivel național și sunt legate de recalcularea în timp real a taxelor și impozitelor pe platforma Ghișeul.ro.

Mai rău, reprezentanții autorităților locale de taxe și impozite dau vina pe cetățenii care s-au grăbit să-și plătească taxele, înainte ca noile calcule să fie finalizate, conform noii grile de impozitare, potrivit stiripesurse.ro.