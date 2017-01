Grindeanu, despre întâlnirea cu Iohannis: Am avut o discuţie cât se poate de decentă şi într-un cadru instituţional corect

Premierul Sorin Grindeanu a caracterizat întâlnirea pe care a avut-o pe 11 ianuarie cu preşedintele Klaus Iohannis ca fiind "cât se poate de decentă", precizând că aceasta a avut loc "într-un cadru instituţional corect".



Întrebat duminică la România TV cum ar defini startul coabitării cu preşedintele Iohannis, premierul Grindeanu a răspuns: "Eu nu sunt un tip conflictual".



Totodată, întrebat dacă Iohannis l-a invitat la această discuţie prin SMS, Grindeanu a răspuns că invitaţia a fost făcută într-un mod instituţional.



"Eu, unul, nu promovez şi nu-mi place conflictul - nici eu, nici colegii mei, atâta timp cât suntem respectaţi şi fiecare dintre noi ne înţelegem limitele instituţiilor pe care le conducem. În momentul în care încerci să intri peste ceea ce ai tu ca şi atribuţiuni, lucrurile nu sunt admise. (...) Discuţia a fost cât se poate de decentă şi într-un cadru instituţional corect", a declarat Grindeanu.



Prim-ministrul a precizat că i-a prezentat şefului statului bugetul pe 2017.



"Nu am fost invitat la Cotroceni ca să spun despre minus, eu am fost invitat acolo împreună cu ministrul Finanţelor ca să vorbim despre bugetul şi cum vedem noi bugetul din anul 2017 (...) A fost o discuţie cât se poate de corectă, instituţională, fără niciun fel de excese (...) Am avut datele la zi de la Comisia Naţională de Prognoză, ceea ce a însemnat o radiografie la zi pe ceea ce vorbim ca şi cadru macroeconomic", a afirmat Grindeanu.



Pe de altă parte, Sorin Grindeanu a spus că recunoaşte meritele echipei din care face parte.



"Eu sunt un om normal şi recunosc fiecăruia meritele. Noi lucrăm într-o echipă (...) - nu de acum, de la alegerile de acum, ci (...) înainte de locale -, pe care a format-o şi a condus-o preşedintele partidului, Liviu Dragnea (...) Pe fiecare ne-a aşezat în locul unde putem da potenţialul maxim şi după evaluările făcute de dânsul. Aici nu e loc de a juca individual, iar echipa în momentul ăsta este cât se poate de solidă", a mai afirmat Grindeanu.