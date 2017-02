Iohannis, după Putin, laureat la Balul Operei din Dresda. Unde a dispărut preşedintele, de vineri seara?

Confuzii de comunicare, omisiuni voite, gafe și erori au însoțit informațiile despre acordarea medaliei ,,Sf Gheorghe” la Dresda președintelui Klaus Werner Iohannis. Informația oficială mentioneaza ca Iohannis a primit medalia în cadrul unui eveniment cultural la Semper Opera, în 3 februarie 2017.Se cuvin cateva precizari pentru a întelege contextul.

Semper Opera Ball este considerat cel mai fastuos și opulent bal din Germania, eveniment care reuneste la inceput de februarie 2500 de politicieni, artisti, oameni de afaceri într-un mare spectacol cu scop caritabil. 15 de dansatori se distreaza in piața din fata Operei. Un loc la o masa VIP a costat în acest an 2300 de euro. În cadrul galei, un amplu spectacol cu artisti celebri , sunt acordate și premii sub forma unei medalii care are ca efigie Sf Gheorghe. Medalia este din aur alb și galben de 18 carate și este încoronată cu rubine și briliante. Ea nu are caracteristicile unui ordin al statului german, ca atare, bijuteria primită de Klaus Iohannis va trebui depusă la administratia prezidențială și declarată ca un cadou, conform legii.

Informația despre ,,decorarea” președintelui Iohannis a fost difuzată de Administratia prezidentială printr-un comunicat în 4 februarie. Nu apare clar dacă Iohannis a fost prezent sau nu la balul operei din Dresda care s-a desfasurat în 3 februarie, cu începere de la ora 19. SI A DURAT TOATĂ NOAPTEA. Comunicatul ,,o scalda”, spunand ca Iohannis a primit medalia în cadrul evenimentului, ca apoi să mentioneze ca s-a adresat cu un mesaj organizatorilor.

Tot în 3 februarie, presedintele roman s-a aflat în Malta, la reuniunea Consiliului European. Ultima informatie oficială despre activitațile presedintelui din Malta are ca ora de transmisie 17. Nu apare clară ora plecarii presedintelui din Malta, nici ora sosirii în Romania.Nu știm nici dacă din Malta a plecat spre Dresda. Până luni, 6 februarie, nu exista nici o informatie despre activitațile lui KWI, nici locul în care s-a aflat. O televiziune a comunicat sambata, 4 februarie, că Iohannis s-ar afla la Dresda, potrivit unei confirmari de la Cotroceni. Mădălina Puscalău a dat o declaratie sambata 4 februarie în numele administratiei prezidentiale referitoare la abrogarea ordonantei dar nu a precizat locul în care s-ar afla presedintele. Era destul de stanjenitor sa aflăm ca presedintele a fost la balul Operei din Dresda cand acasa scandalul politic este urias , fapt comunicat de altfel explicit de IOHANNIS și sefilor de stat si de guvern reuniti la Consiliul European.,,Românii lui” erau în stradă, iar șeful se distra la Dresda? De la spital la bal, nu prea sună bine!

Preşedintele României, Klaus Iohannis

De ca atâta mister? Când este imprecizie, vrei sa ascunzi ceva. Ce nu dorea Iohannis sa stim ?

Comunicatul de la Cotroceni numeste SEMPER OPERA evenimentul de la Dresda , dar omite cuvîntul BALL , din motive lesne de ghicit. Vrea sa inducă ideea ca premiul este o mare recunoastere politică și cuvantul ,,ball” ar fi diminuat din staiful premiului. Mai aflăm ca au primit intre altii medalia Sf. Gheorghe: Wulff, fost presedinte al Germaniei, Barosso și Juncker. Enumerarea îl uită insa pe LAUREATUL VLADIMIR PUTIN, care a primit în 2009 medalia Sf. Gheorghe , TOT LA SEMPER OPERA BALL. În 2015 și 2016 au fost distinși la sectiunea politicieni Presedintele Senagalului și ministrul afacerilor externe din Oman.

Oaspetele de onoare al balului operei din Dresda din acest an a fost PRINȚUL SALMAN AL ARABIEI SAUDITE. DW mentioneaza acest lucru și adaugă informația ca laureatii din 2017 sunt Klaus Iohannis, presedintele Romaniei și cantarețul Peter Maffai (n.n.nascut si el in Romania) și alti artisti.

În dorința de a face compania laureaților cât mai selectă, Administratia prezidentială face o gafă de proportii. Îl include intre premiantii din edițiile anterioare și pe Gunther Oettinger, ca ,,fost comisar european”. Două vorbe, trei prostii. Oettinger nu a fost laureat al Operei din Dresda în editiile de până acum. Figureaza, este drept cu un discurs Laudatio pe care l-a rostit la premierea fostului presedinte al Germaniei. Apoi, Oettinger nu este FOST COMISAR EUROPEAN, ci CHIAR ESTE NEÎNTRERUPT din 2014 comisar european- pentru societatea digitală, pana la final de 2016 și de la 1 ianuarie 2017 comisar european pentru buget și resurse umane .

Pentru a largi aria celor premiați și nenumiti de comunicatorii de la Cotroceni , sa adaugam ca sunt laureați ai medaliei Sf Gheorghe, multi artisti și sportivi celebri: Catherine Deneuve, Gerard Depardieu, Ornella Muti, Franz Beckenbauer.

Administratia Prezidentiala a declarat pentru Jurnalul National ca presedintele Klaus Iohannis nu a fost prezent la Dresda.