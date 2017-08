Kovesi refuză Comisia Andronic

DIANA OROS

Şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, le-a transmis, ieri, parlamentarilor din Comisia de anchetă privind alegerile prezidenţiale din 2009, o scrisoare în care afirmă că nu a acceptat invitaţia de a fi audiată în Parlament, deoarece nu deţine informaţii potrivit cărora rezultatul scruti­nului ar fi fost viciat. „Nu am răspuns invi­taţiei dumnea­voastră de a lua parte la lucrările (Comisiei – n.r.), deoarece nu am avut şi nu am cunoştinţă despre aspecte de natură să servească la aflarea adevărului, în cauza care formează obiectul activităţii Comisiei”, le-a scris Kovesi parlamentarilor din Comisia Andronic. „Deoarece temeiul avut la baza constituirii Comisiei speciale au fost informaţiile apărute în spaţiul public cu privire la o posibilă viciere a rezultatului votului pentru alegerea preşedintelui României, desfăşurată în anul 2009, vă fac cunoscut că nici în exercitarea atribuţiilor mele de serviciu şi nici în timpul meu liber nu am luat la cunoştinţă de situaţii ori împrejurări potrivit cărora în alegerile prezidenţiale din decembrie 2009 s-ar implica unele autorităţi publice şi/ sau persoane, altele decât cele prevăzute de lege, respectiv în derularea procesului electoral, cu consecinţa vicierii rezul­tatului acestor alegeri”, se arată în scrisoarea Laurei Codruţa Kovesi.