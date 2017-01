Liberalii ascut cuţitele. Începe războiul pentru şefia PNL

În timp ce Liviu Dragnea și-a instalat Guvernul la Palatul Victoria, liberalii sunt mai puțin preocupați de Opoziție și mai mult de lupta internă pentru șefia PNL. În interiorul partidului au apărut, deja, mai multe tabere, iar fiecare are altă viziune asupra Convenției care ar urma să dea noul lider PNL.

În ultima perioadă, în scenă a intrat, în forță, fostul prim-vicepreședinte PNL, Ludovic Orban, cel care a reușit să-și adune numeroşi susținători. Potrivit unor surse din partid, Orban îşi doreşte șefia PNL și ar fi gata să intre în cursă, chiar dacă până la Convenția din primăvară nu va primi o decizie definitivă în dosarul în care este acuzat. În ultima ședință a Biroului Politic Național al PNL, Orban le-a cerut liberalilor o analiză urgentă referitoare la rezultatul alegerilor parlamentare și identificarea motivelor care au dus la eșecul usturător din 11 decembrie. Cei mai mulți liberali susţin că principalul vinovat ar fi Dacian Cioloș, care nu s-a asociat cu partidul de la bun început și nici nu a pus în aplicare mai multe măsuri de Guvern care i-ar fi ajutat pe primari. Drept urmare, edilii PNL nu s-au implicat în campania de la parlamentare cu aceeaşi tragere de inimă pe cât au făcut-o vara trecută la alegerile locale. Ba mai mult, unii dintre primari ar fi tras în alegeri pentru PMP-ul lui Traian Băsescu, așa cum s-ar fi întâmplat, de exemplu, în Ialomița, spun surse din partid. Cu toate acestea, există informații că președintele Klaus Iohannis l-ar vrea tot pe Dacian Cioloș în fruntea partidului, iar Raluca Turcan ar fi avut deja discuții cu fostul premier. Președintele interimar nu a vrut să comenteze informațiile pe surse, dar susţine că PNL are uşa deschisă pentru fostul premier. ”Eu nu fac invitaţii în nume personal pentru domnul Cioloş. Dacă domnia sa va dori să aibă un dialog cu PNL nu văd cum PNL ar putea spune nu. Suntem oameni civilizaţi, oameni raţionali, oameni care au construit împreună. Este vorba despre un prim-ministru pe care PNL l-a votat în Parlament”, a declarat Raluca Turcan. În schimb, vicele PNL Mihai Voicu l-a atacat violent pe Dacian Cioloş pentru prestaţia avută în fruntea Guvernului. “L-aş invita pe domnul Cioloş să se adreseze sutelor de activişti care au constatat că trebuie să-l susţină, dar domnul Cioloş nu dorea să apară pe afişele noastre, aş fi dorit să se adreseze sutelor de activişti din judeţele în care domnul Cioloş a păstrat prefecţii şi directorii de deconcentrate ai PSD, dintre care unii acum sunt miniştri de Interne”, a reacţionat Voicu în Parlament.

I-au luat maul lui Turcan

Un alt contestatar al Ralucăi Turcan și al secretarului general Marian Petrache este Florin Roman, liderul PNL de la Alba, apropiat de Teodor Atanasiu, cel care nu a mai prins loc în Parlamentul României. Potrivit unor surse participante la ultima ședință de partid, Roman nici nu a lăsat-o pe Raluca Turcan să ia cuvântul și să vorbească. Surse din partid susţin că Raluca Turcan va candida însă la Convenția din primăvară. În cursă și-a anunțat intrarea și Cătălin Predoiu, cel care a candidat pentru primăria Capitalei și a pierdut la un scor umilitor în faţa lui Nicuşor Dan. În următoarea ședință a BPN, liberalii trebuie să decidă când vor organiza Convenția. Există voci care cred că ar trebui făcută cât mai curând, cel târziu în luna martie. De cealaltă parte, Marcel Vela, preșdintele PNL Caraș, a avansat data de 28 mai, adică mult mai târziu. Există discuții contradictorii și asupra modului de desfășurare a alegerilor, mai întâi cele de la vârful partidului, sau cele din filiale, din teritoriu. Toate aceste lucruri vor fi stabilite săptămâna viitoare.

Mihai Voicu, vicepreşedinte PNL: PNL are nevoie să se uite în interior, are nevoie să organizeze alegeri democratice de jos în sus, are nevoie să-şi aleagă lideri cu vechime în partid, lideri conectaţi la teritoriu. Cu platforma domnului Cioloş am pierdut alegerile.