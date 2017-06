Livin’ the american dream: Iohannis se întâlneşte cu Trump

Președintele Klaus Iohannis se va întâlni vinerea viitoare, pe 9 iunie, cu președintele american Donald Trump, întâlnirea dintre cei doi șefi de stat urmând să aibă loc la Casa Albă. Vizita lui Iohannis peste Ocean va începe duminică (4 iunie) și mai include întâlniri cu reprezentanţi ai comunităţii românești din SUA și participarea la Forumul Global al American Jewish Committee.

Anunţul întâlnirii dintre preşedintele american Donald Trump şi Klaus Iohannis a fost făcut ieri de purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Sean Spicer, care le-a spus jurnaliştilor de peste Ocean că cel mai puternic om din lume îl va primi pe Iohannis pe 9 iunie la Casa Albă. „Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, va efectua în perioada 4-9 iunie a.c. o vizită în Statele Unite ale Americii. Elementul central al acestei vizite este constituit de întrevederea oficială a Preşedintelui României, domnul Klaus Iohannis, cu Preşedintele Statelor Unite ale Americii, domnul Donald J. Trump, în data de 9 iunie a.c”, a anunţat ulterior un comunicat al Preşedinţiei, care precizează că întrevederea „va fi un excelent prilej pentru a discuta perspectivele de aprofundare şi extinderea Parteneriatului Strategic dintre România şi Statele Unite, pe toate palierele relevante, inclusiv în contextul în care în acest an se împlinesc 20 de ani de la lansarea acestuia”. „Vom discuta despre aprofundarea Parteneriatului Strategic dintre statele noastre, despre relaţia bilaterală şi reconfirmarea angajamentului ferm al României de a rămâne un aliat de încredere al Statelor Unite”, a completat Iohannis pe pagina sa de Facebook. Şeful statului se va întâlni la Washington şi cu reprezentanţii comunităţii de români din SUA, „un moment care, sunt convins, va fi special, ca de fiecare dată”, a precizat Iohannis. Luni, pe 5 iunie, Iohannis va fi invitat de onoare la Forumul Global al American Jewish Committee, ocazie cu care va primi distincția „Light Unto the Nations”, cea mai înaltă distincție a organizației, acordată în trecut lui Bill Clinton, Nicolas Sarkozy sau Angelei Merkel. Iohannis va fi decorat pentru activitatea sa ca „lider dedicat întăririi democrației și a statului de drept în România, pentru eforturile sale de a combate antisemitismul și pentru a aprofunda legăturile dintre România și SUA, precum și între România și Israel”.

Și ei au fost musafiri

De la preluarea mandatului, în ianuarie 2017, Donald Trump a mai fost vizitat peste Ocean de premierul britanic Theresa May, premierul israelian Benjamin Netanyahu, cancelarul german Angela Merkel şi preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan. Ultima vizită a unui preşedinte român la Washington datează din septembrie 2011, atunci când Traian Băsescu s-a întâlnit cu Barack Obama, la Casa Albă.

Klaus Iohannis este al treilea şef de stat european primit de preşedintele Trump la Casa Albă şi printre primii din lume. Mă aştept ca tema justiţiei să rămână în topul agendei de interes a relaţiei strategice bilaterale. Cătălin Predoiu, deputat PNL

Liderul PSD Liviu Dragnea şi premierul Sorin Grindeanu s-au întâlnit cu Donald Trump pe 18 ianuarie, la o cină în format restrâns, înaintea ceremoniei de preluare a mandatului de către președintele SUA. Publicaţiile POLITICO şi New York Times au scris atunci că un bilet de acces la recepţia oferită de staff-ul lui Trump a costat între 500.000 şi un milion de euro. Liderii PSD au precizat la acea vreme că toate cheltuielile au fost suportate din bugetul partidului.