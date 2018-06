Moţiunea de cenzură, în prag să se transforme în fantasmă

Karina Knapek

Moţiunea de cenzură nu are voturile necesare pentru a trece fără destrămarea coaliţiei PSD - ALDE, a spus preşedintele UDMR Kelemen Hunor, după discuţia cu Ludovic Orban, în care preşedintele PNL a încercat să negocieze voturile UDMR. „Am discutat un pic despre situaţia politică, am luat-o aşa, foarte sistematic, matematic. Şi am adunat tot ce se poate aduna la un loc, ca să vadă toată lumea, şi el, să văd şi eu cam unde suntem. Maxim 194 - 195 de voturi, dacă nu ţinem cont de nimic. Până la 233 mai sunt multe voturi lipsă. Opoziţia, completată eventual cu o parte dintre minorităţi, nu are şanse să dărâme Guvernul”, a declarat liderul UDMR. Kelemen Hunor consideră că un guvern rămâne până când are majoritate, deşi a admis că este dezamăgit de anumiţi miniştri din actualul Cabinet. El a mărturisit că, din discuţiile avute în aceste zile cu parlamentarii PSD, nu i s-a solicitat ca UDMR să respingă sau să voteze moţiunea de cenzură. Totodată, deputatul Victor Ponta a declarat cu resemnare că suspectează că UDMR şi preşedintele PSD, Liviu Dragnea, au făcut un pact politic “asimetric”, în care cele două partide câştigă, iar România rămâne cu Guvernul Dăncilă. Ponta se referă la un articol din presă în care se arată că PSD a acceptat introducerea în legislaţie a unor prevederi noi pentru folosirea limbii materne a minorităţilor în administraţia publică. În acelaşi timp, deşi trâmbiţează moţiunea, PNL îşi pierde parlamentarii. Senatoarea PNL Siminica Mirea a trecut la PSD, cu două zile înainte de dezbaterea şi votul pe moţiunea de cenzură la adresa Guvernului condus de Viorica Dăncilă. În ultima perioadă, PNL a pierdut mai mulţi senatori. Este vorba despre Daniel Zamfir, iniţiatorul ”dării în plată” şi de senatorul de Cluj Marius Nicoară.