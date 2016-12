Noul val de dive din Parlament

Noul Parlament nu duce lipsă de prezențe feminine controversate. Deși celebra Elena Udrea nu a reușit să mai obțină un fotoliu de deputat, iar pesedista Cătălina Ștefănescu s-a retras de pe scena politică pentru că a devenit mămică, locurile lor nu rămân goale, ci vor fi ocupate de noua generație de amazoane. Mara Mareș, Andreea Cosma și Corina Bogaciu sunt noile dive care vor defila pe holurile Parlamentului în următorii patru ani.

Mara Mareș, tânăra speranță a liberalilor are doar 24 de ani și este fiica lui Ioan Mareş, consilier judeţean al PNL şi fost lider al filialei locale PDL Făgăraş. Deputat PNL de Brașov, amazoana liberală se poate lăuda cu o serie de merite intelectuale (este absolventă a Liceului St. Clare’s, Oxford şi a Facultăţii de Studii Europene şi Internaţionale din cadrul King’s College, University of London), dar și cu avuțiile tatălui său. Consilierul județean este un împătimit al bolizilor de lux și deține un veritabil parc auto, dar nici la capitolul imobiliare nu o duce rău: deţine un teren intravilan, o casă şi o magazie de cereale în Săvăstreni- comuna Recea, plus un spaţiu comercial, o casă şi un apartament în Făgăraş. La doar 24 de ani, Mara Mareş a deschis lista PNL Braşov pentru Camera Deputaţilor și a reușit să între în Parlamentul României, devenind cel mai tânăr ales. Tânăra făgărăşancă s-a remarcat încă dinaintea alegerilor când a fost pusă în mare încurcătură de întrebările jurnaliștilor după ce a afirmat că vrea să lucreze în comisia de educaţie pentru că vine ”tangenţial cu proiectul ei de ţară”. Întrebată care este diferenţa dintre legile organice şi cele ordinare, mezina liberală a evitat să răspundă, dând din colţ în colţ.

Adreea Cosma, urmaşa dinastiei penale

O altă divă a Parlamentului va fi Andreea Cosma, fiica fostului preşedinte al CJ Prahova Mircea Cosma, cea care a devenit deputat din partea PSD Prahova în urma unei scamatorii de toată jena. Deşi s-a aflat pe locul al şaptelea pe lista pentru Camera Deputaţilor, Andreea Cosma a intrat în Parlament după o strategie de culise despre care Jurnalul Naţional a scris cu mult timp înainte de alegeri. Candidatul de pe locul al doilea, primarul comunei Cornu - Cornel Nanu şi cel aflat pe locul al patrulea, vicepreşedintele CJ Prahova - Ludmila Sfârloagă au renunţat la mandatul de parlamentar pentru a-i face loc fiicei baronului de Prahova. Pe lângă calitățile fizice pe care le afișează în fotografii îmbrăcată sumar, tânăra parlamentară se poate lăuda și cu o trimitere în judecată pentru complicitate la abuz în serviciu, iar noua calitate de deputat nu îi schimbă cu nimic situația juridică. De altfel, ea urmează tradiţia penală a dinastiei Cosma. Tatăl ei, baronul Mircea, a fost condamnat în prima instanță la opt ani de detenție pentru fapte de corupţie, în vreme ce fratele său, fostul deputat Vlad Cosma, este urmărit penal în mai multe dosare.

Sexy-pesedista cu probleme la română

O altă vedetă din Parlament este Corina Bogaciu, tânăra pesedistă din Ilfov care s-a remarcat prin bustul generos, studiile medii și faptul că tatăl său, Ion Bogaciu este vărul și nașul de botez al lui Florin Pandele, primarul din Voluntari. Deși a susținut că este de profesie economist și că are un C.V. care o califică pe o funcție de administrație, în realitate, pesedista-piţipoancă a fost angajată pe postul de "operator calculator" la firma deţinută de parinții acesteia și nici la capitolul studii nu stă prea grozav. Bogaciu a absolvit Colegiului Tehnic "Edmond Nicolau" din Bucureşti, iar la BAC a obținut nota 5.35 la proba de limba și literatura română, 7.15 la matematică, 8.60 la biologie și 10 la educație fizică. Potrivit declarației sale de avere, la doar 21 de ani, Corina Bogaciu s-a împroprietărit cu o locuință în Voluntari, pe care spune că a achitat-o din propriile economii. Anul trecut, deputata a câștigat 6227 de lei (aproximativ 518 lei lunar), activând pe postul de “operator calculator” la firma părinților. După ce presa a remarcat imaginile cu tânăra deputată îmbrăcată sumar, Bogaciu și-a şters toate fotografiile deochiate de pe contul de Facebook.