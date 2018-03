Opinie solicitată pentru solicitarea unei opinii

In orice caz, asa sustine agentia rusa TASS, care citeaza surse diplomatice de la NATO, a caror identitate nu este, desigur, dezvaluita."Asasinarea in circumstante inca neelucidate a fostului agent al serviciilor...

Daca, sub pretextul crearii unor forte cosmice de sine statatoare, presedintele Donald Trump are in vedere amplasarea de armament in spatiu, "Statele Unite vor deschide Cutia Pandorei", a apreciat, pe pagina...