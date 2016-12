Opoziţia: “Fina lui Dragnea, un interpus”

Partidele din opoziţie au contestat dur propunerea făcută de PSD după consultările de la Cotroceni. Liderii PNL şi USR susţin că Sevil Shhaideh va fi doar un interpus comandat prin telecomandă de Liviu Dragnea, iar liderul PSD va controla din umbră activitatea Executivului. Liberalii s-au resemnat totuşi cu înfrângerea din alegeri şi se pregătesc pentru patru ani de luptă cu majoritatea PSD-ALDE-UDMR.

Liberalii au fost primii care au dat ochii cu Klaus Iohannis după întâlnirea matinală dintre preşedinte şi liderii coaliţiei ALDE-PSD. În frunte cu Raluca Turcan, din delegaţia PNL au mai făcut parte secretarul general Marian Petrache, europarlamentarul Cristian Buşoi şi fostul ministru al Justiţiei, Cătălin Predoiu. Cu toţii aflaseră propunerea lui Liviu Dragnea înainte de întrevederea cu Iohannis. "Este o propunere care arată obsesia de control a domnului Liviu Dragnea. O propunere care ne duce cu gândul la practici din timpul mandatului lui Adrian Năstase sau din momente politice când guvernul era condus prin interpuşi”, a spus Raluca Turcan după consultările de la Cotroceni. În ciuda revoltei, liberalii au părut împăcaţi cu dezastrul din alegeri şi şi-au anunţat, resemnaţi, capitularea. Vor sta patru ani în opoziţie în speranţa că PNL va renaşte din propria cenuşă. După liberali, a venit rândul delegaţiei USR, formată din Nicuşor Dan, Cristian Ghinea şi Manuel Costescu. "În urma votului românilor, s-a conturat o majoritate. Această majoritate a propus un nume de prim-ministru care este Liviu Dragnea printr-un interpus. Nu o să votăm un astfel de Guvern, o să facem opoziţie în Parlament. Doamna Sevil Shhaideh nu are anvergura necesară pentru poziţia de prim-ministru şi ar fi o guvernare cu prim-ministru prin interpuşi, ceea ce este o noutate în democraţia noastră”, a spus şeful USR după consultări. "O propunere dezamăgitoare. Un om de paie lăsat de Liviu Dragnea la Ministerul Dezvoltării, care a tras manete pe la Ministerul Dezvoltării, inclusiv anul ăsta, şi am simţit asta în interiorul Guvernului. Practic, Liviu Dragnea îşi lasă un om de paie pentru a putea să-şi pregătească terenul să vină el prim-ministru", a reacţionat şi fostul ministru al Fondurilor Europene, Cristian Ghinea.

Băsescu se face că plouă

Ultimii la rând au fost liderii UDMR, care au mers la consultări după ce au semnat protocolul de colaborare parlamentară cu PSD. "Dacă va fi desemnată persoana propusă de coaliţia PSD-ALDE, conform înţelegerii noastre, vom vota. Aşa cum o cunoaştem, este o persoană onestă, corectă, cunoaşte foarte bine administraţia. Am lucrat cu ea când era secretar de stat la Ministerul Dezvoltării şi eram în Guvernul Ponta şi nu avem nimic de reproşat”, a spus Kelemen Hunor. Autoproclamat lider al Opoziţiei, Traian Băsescu a fost ceva mai rezervat. Liderul PMP a ridicat din umeri la aflarea veştii că Sevil Shhaideh a fost propusă pentru Palatul Victoria. ”La noi nu are importanţă cine a fost desemnat, noi suntem în opoziţie. Deci, oricum nu votăm instalarea Guvernului. Eu n-o cunosc prea bine, doar am auzit câte ceva, deci nu vă pot spune mare lucru. Am auzit că a fost ministru la Dezvoltare Regională după Dragnea. Atât ştiu despre dânsa”, s-a eschivat Băsescu. Delegaţia PMP şi minorităţile vor ajunge azi la consultări.



Raluca Turcan, preşedinte interimar PNL: Nu cred că oamenii când au votat PSD au votat ca în fruntea Guvernului să fie fina domnului Liviu Dragnea. Una ar fi fost să avem un prim-ministru cu un profil politic conturat şi o viziune de dezvoltare a ţării asumată şi una este să primim o mutare de familie a domnului Dragnea