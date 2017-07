Raluca Turcan: Rezultatele de la Bacalaureat obligă autorităţile să ia măsuri pentru susţinerea învăţământului

DIANA OROS

Rezultatele la examenul de Bacalaureat confirmă că sunt şi copii de excepţie, dar anul acesta s-au mai adăugat peste 70.000 de tineri la cei peste 800.000 de absolvenţi de liceu fără diplomă, iar aceste rezultate obligă autorităţile să ia măsuri urgente pentru susţinerea învăţământului, a afirmat, miercuri, prim-vicepreşedintele PNL Raluca Turcan, anunţând că liberalii propun cinci soluţii.



"S-au afişat rezultatele. Se confirmă că avem şi copii de excepţie. Felicitări elevilor, părinţilor şi profesorilor care au muncit în timpul liceului! Consider că Bacalaureatul trebuie să fie un test care să-i ajute pe tineri să afle ce cunoştinţe şi competenţe au şi ce traseu profesional trebuie să îmbrăţişeze. Din păcate, anul acesta se mai adaugă peste 70.000 de tineri la cei peste 800.000 de absolvenţi de liceu fără diplomă de Bacalaureat care nu au promovat examenul sau au abandonat studiile în timpul liceului (la începutul liceului, în 2013, erau 163.098 de elevi - astăzi au promovat examenul doar 91.754 din 135.513 de înscrişi). Este regretabil că acest examen a devenit, în ultimii ani, un instrument prin care se trimit tinerii în şomaj - fără calificări, fără competenţe practice, fără certificate şi fără şanse de a se integra pe piaţa muncii sau a formării profesionale", a susţinut Raluca Turcan, într-o declaraţie de presă remisă AGERPRES.



Raluca Turcan a arătat că acest fenomen se repetă de un deceniu, iar sistemul rămâne neclintit.



"Problemele încep încă din şcoala gimnazială, acolo unde elevii şi părinţii ar trebui să fie consiliaţi şi îndrumaţi spre un traseu educaţional concret după terminarea gimnaziului: fie să se poată integra pe piaţa muncii cu o serie de competenţe acumulate în şcoală, fie să meargă spre o filieră profesională (la o şcoală profesională sau un liceu tehnologic), fie să urmeze o filieră teoretică", a spus Turcan.



Ea a anunţat că PNL propune cinci soluţii şi solicită sprijinul tuturor autorităţilor pentru implementarea lor în cel mult un an.



Astfel, liberalii propun introducerea Bacalaureatului diferenţiat: cel tehnologic, care să le asigure absolvenţilor, pe de-o parte, traseul spre universităţi tehnice şi, pe de altă parte, un loc pe piaţa economică şi Bacalaureatul teoretic care ar trebui să le permită tinerilor să acceadă în orice formă de învăţământ superior. În plus, pentru cei care doresc doar o meserie, PNL propune să existe posibilitatea unei calificări, care să certifice că ei sunt pregătiţi să intre pe piaţa muncii.



În al doilea rând, liberalii cer alocarea de fonduri către Ministerul Educaţiei pentru investiţii în infrastructura şcolară şi în pregătirea profesorilor. Masteratul Didactic şi investiţia în maiştri şi echipamente pentru laboratoarele din şcolile tehnologice sau teoretice este esenţială pentru transmiterea de cunoştinţe la zi.



Punerea în aplicare a programului "A doua şansă" şi atragerea de fonduri europene pentru programe de formare a absolvenţilor de gimnaziu sau liceu care nu au obţinut nicio diplomă sau certificare profesională este cea de-a treia măsură propusă de PNL.



Liberalii mai cer şanse egale pentru absolvenţii de liceu care au promovat examenul de Bacalaureat la studii universitare de calitate în ţară şi dublarea numărului de burse pentru învăţământul profesional şi deduceri fiscale reale pentru companiile care vor să investească în programe de formare profesională.



Rata de promovabilitate la prima sesiune a examenului de Bacalaureat, înainte de contestaţii, este de 71,4%, a anunţat miercuri, într-o conferinţă de presă, ministrul Educaţiei, Liviu Pop. Anul trecut promovabilitatea înainte de contestaţii a fost de 66,7%.

Sursa: www.agerpres.ro