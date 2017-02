Robert Turcescu (PMP) se declară circumspect în legătură cu ancheta DNA privind OUG 13

Robert Turcescu a afirmat joi, la Constanţa, într-o conferinţă de presă, că priveşte cu circumspecţie temeiul în baza căruia Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a iniţiat o anchetă în legătură cu elaborarea şi aprobarea de către Guvern a OUG 13, care a modificat legislaţia penală.



Întrebat cum comentează ancheta deschisă de DNA în opoziţie cu OUG 13 aprobată de Guvern, Robert Turcescu a afirmat că deocamdată are rezerve faţă de prerogativele pe care le are DNA, prin lege.



"Aici am rezerve şi rezervele mele ţin, în primul rând, de motivul pe care nu l-am înţeles nici la această oră foarte clar, al acţiunii DNA. Cred că DNA trebuia să dea dovadă de mult mai multă transparenţă la momentul deschiderii unei astfel de acţiuni, pe de altă parte, din ce ştiu eu, DNA este îndrituit să ancheteze cazuri de corupţie, şi chiar era stabilit lucrul acesta având în vedere prejudicii, sume foarte mari (...) cazuri de la un anumit nivel în sus, milioane de euro. Sigur că îmi doresc, vom vedea lucrul acesta, să nu existe nicio clipă o încălcare a separaţiei puterilor în stat'', a spus Turcescu.



Deputatul de Constanţa a ţinut să sublinieze că este vorba de o opinie proprie în legătură cu implicarea DNA într-o astfel de anchetă şi că nu coalizează cu alte luări de poziţie similare.



"Nu mă aliez în niciun fel punctului de vedere exprimat de Călin Popescu Tăriceanu dar, ca să citez din clasici, urmăresc cu atenţie şi cu mare îngrijorare felul în care ar putea fi trecute liniile de separare a puterilor în stat. DNA, în măsura în care are nişte informaţii concrete, dau o perspectivă ... nu ştiu dacă despre asta este vorba, dacă în elaborarea proiectului de lege privind modificarea Codului penal, sau pentru cel privind graţierea, au existat influenţe externe (...) poate DNA are indicii cum că o sumă de penali au adunat o sumă de bani prin care au mituit oficiali guvernamentali să elaboreze un astfel de proiect de lege. Într-o astfel de situaţie, categoric DNA ar avea dreptul să ancheteze membri ai guvernului pentru corupţie la nivel înalt. Însă dacă nu există astfel de speţe sau nu există nişte indicii clare, concrete, în legătură cu fapte de corupţie la nivelul guvernului, nu văd de ce ar trebui anchetat, la un moment dat, un guvern, oricare ar fi el, în momentul în care îşi propune să elaboreze un proiect de lege, sper să ne lămurim totuşi cu acest mister", a afirmat deputatul Robert Turcescu. AGERPRES