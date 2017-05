Tăriceanu, despre legea graţierii: Fără raport, nu poate intra pe ordinea de zi a plenului

Karina Knapek/Intact Images

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat că proiectul legii graţierii, care ar urma să fie adoptat tacit marţi, nu poate intra pe ordinea de zi a plenului Senatului, întrucât la Biroul permanent nu s-a primit raportul Comisiei juridice în acest caz.

"Nu ştiu dacă o lăsăm aşa (să fie adoptată tacit - n.r.), dar până în momentul de faţă de la Comisia juridică nu am primit raportul. Fără raport, nu poate să intre pe ordinea de zi a plenului", a spus luni Tăriceanu, la finalul Biroului permanent al Senatului.

Pe de altă parte, senatorul Uniunii Salvaţi România Vlad Alexandrescu susţine că grupul USR a solicitat, luni, în Biroul permanent, introducerea pe ordinea de zi a plenului Senatului a proiectului de lege privind graţierea unor pedepse.

"Grupul parlamentar USR a solicitat azi în Biroul permanent introducerea pe ordinea de zi astăzi sau mâine a legii, pentru a se evita adoptarea tacită. A fost o lege care s-a discutat foarte mult în Senat şi dorim să fie foarte clar cum votează partidele în această chestiune. Semnalele sunt contradictorii, pentru că chiar domnul Dragnea a spus că s-ar putea ca ea să nu mai fie oportună. (...) Grupul USR nu se opune graţierilor, ci graţierii corupţilor. (...) Răspunsul a fost că nu a venit raport de fond de la Comisia juridică. Am cerut (...) introducerea pe ordinea de zi de mâine, sub rezerva primirii raportului de fond din partea Comisiei juridice, dar nu ni s-a dat răspuns pe această chestiune. (...) Coaliţia PSD şi ALDE nu doreşte dezbaterea legii în plenul Senatului şi doreşte să evite să se pronunţe momentan pe această lege", a afirmat Vlad Alexandrescu, după şedinţa Biroului permanent al Senatului.

Sursa: www.agerpres.ro