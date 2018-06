Tăriceanu, despre modificarea Codurilor penale: „Nu va fi OUG și nici asumarea răspunderii”

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat luni că nu a discutat cu partenerii de coaliţie, în cadrul unei şedinţe pe care a avut-o în cursul zilei, despre modificarea Codurilor penale prin ordonanţă de urgenţă, ci se va merge exclusiv pe calea dezbaterii parlamentare.



„Am avut o reuniune a Coaliției, la care a participat domnul Dragnea, dar și premierul Viorica Dăncilă. Trebuie să vă dezamăgesc: subiectul unui OUG nu este o prioritate pentru noi, nu avem în vedere OUG pe Coduri. Am discutat despre modificările pe care trebuie să le facem la Codul Penal și Codul de Procedură Penală, este un document pe care ministrul Justiției îl are aproape finalizat și care va fi transmis partenerilor noștri internaționali pentru a vedea exact ce modificări dorim să facem. Nu am discutat despre niciun fel de OUG de modificare a Codurilor. Vă spun oficial: vom merge pe calea procedurilor parlamentare (...) Excludem și varianta asumării răspunderii guvernamentale”, a spus Tăriceanu la Palatul Parlamentului.





El a precizat că modificările respective nu vor fi făcute nici prin asumarea răspunderii Guvernului în Parlament.



Preşedintele ALDE a mai spus că la şedinţa coaliţiei au participat liderul PSD, Liviu Dragnea, şi premierul Viorica Dăncilă. AGERPRES