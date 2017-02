USR nu va merge la consultările anunțate de Grindeanu

Uniunea Salvaţi România nu va merge la consultările anunţate de premierul Sorin Grindeanu cu partidele parlamentare, a declarat duminică preşedintele Uniunii, Nicuşor Dan. "Nu am fost contactat şi premierul Grindeanu nu are legitimitatea de a conduce astfel de discuţii. În primul rând, a propus două texte de acte normative profund imorale şi neconstituţionale, în la doilea rând - legiferarea este atributul Parlamentului şi nu al primului ministru", a subliniat el.



Liderul USR a amintit că moţiunea de cenzură va fi citită luni în Parlament. "Da, susţinem că acest guvern care a greşit în mod fundamental ar trebui să plece", a punctat el.



Ordonanţa de urgenţă privind modificarea Codurilor penale va fi abrogată duminică, în şedinţă de guvern, a anunţat premierul Sorin Grindeanu, sâmbătă, la Palatul Victoria.



Potrivit acestuia, deciziile pe care Curtea Constituţională le-a luat şi care nu au fost puse în practică vor fi transpuse "în cel mai scurt timp" în cadrul legal.



"E nevoie de (...) o concordanţă între ceea ce înseamnă deciziile Curţii Constituţionale şi cadrul legal. O să demarez rapid o consultare cu toate celelalte partide, pornind de la deciziile Curţii Constituţionale şi de la forma pe care o avem, excluzând poate acel prag de 200.000 de lei, foarte mult discutat, astfel încât, după un dialog pe care sper să-l am - şi folosesc acest prilej pentru a lansa această invitaţie la dialog -, în cel mai scurt timp să trimitem proiect de lege spre Parlament pentru punerea în concordanţă a deciziilor Curţii Constituţionale cu cadrul legal", a afirmat Grindeanu, citează Agerpres.

