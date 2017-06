Victor Ponta anunță că nu va participa la demiterea lui Sorin Grindeanu

Victor Ponta își exprimă revolta față de intenția lui Liviu Dragnea de a-i cere demisia premierului Sorin Grindeanu, într-o postare pe o rețea de socializare.

”Eu am facut politica de 15 ani doar in PSD - niciodata nu mi-am inchipuit ca voi fi pus in situatia de a da jos un Guvern PSD - condus de un membru PSD chiar mai vechi decat mine in Partid ; si nici nu voi face asa ceva indiferent de ce decide "Conducerea"!

Inca sper ca pana la CEX-ul de maine (la care evident ca NU sunt invitat) ratiunea si interesul PSD si al Romaniei vor castiga!”, conchide fostul prim ministru.