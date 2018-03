Apă cu proprietăți miraculoase, descoperită din întâmplare la Herculane

La Băile Herculane s-a descoperit un nou izvor de apă termală sulfuroasă salină, cu proprietăți unice în lume. Tratamentele cu apa provenită din noul izvor vor începe în luna aprilie, iar proprietățile curative ale acestor ape sunt diferite de cele care se regăsesc atât în zona Herculane, cât și în alte locuri din România sau din lume. Descoperirea s-a făcut din întâmplare, după ce una dintre companiile care au hoteluri în stațiune a decis să investească într-un nou foraj.

Planul inițial a fost acela de a reabilita un izvor deja existent. Compania care deține licența de exploatare pentru respectivul izvor nu a acceptat, însă, o asociere cu firma care dorea să facă investiția, astfel încât societatea a făcut prospecțiuni pentru a găsi altă sursă de apă geotermală, în apropierea vechiului izvor. Astfel s-a descoperit, la Herculane, o adevărată mină de aur pentru sănătate, care ar putea aduce beneficii pe termen lung turismului balneo din România, contribuind la creșterea economică din următorii ani. „Cea mai mare realizare a fost faptul că am forat la adâncimea de 450 de metri și am descoperit o nouă sursă de apă geotermală. În anul 1970 s-a făcut ultimul foraj aici, la Herculane. Acest nou izvor va alimenta hotelurile Afrodita și Diana, iar restul vom putea da și altor hoteluri din stațiune. Acum suntem în faza de prospecțiuni. Apa pe care am descoperit-o are și cea mai mare concentrație de sulf din toată stațiunea”, a explicat, pentru Jurnalul, Laura Pătru, director de marketing al societății Bacolux Hotels.

Mitul eronat al radioactivității

Una dintre sursele de distrugere a potențialului pe care îl oferă României apele geotermale este, de mai mulți ani, zvonistica legată de radioactivitatea nocivă a apelor geotermale. Specialiștii arată, însă, că nu se înțelege ce beneficii aduc aceste ape și care este deosebirea între tratament și agrement. „Toate apele geotermale au o anumită radioactivitate pe care o dau stronțiul și radiul, motiv pentru care procesul de îmbăiere trebuie să fie supus unei anumite doze care nu trebuie să depășească 15-20 de minute. Radiul și stronțiul sunt în concentrație mică. Au efectul comparabil cu o chimioterapie, dar de aici până la a se spune că apele nu sunte benefice, e cale lungă. De aceea sunt indicații și contraindicații. Apele acestea ajută la refacerea ligamentelor și în multe alte afecțiuni. În sursa pe care am descoperit-o este o concenrație foarte mare de sare, de 7 grame la litru, aproape dublu față de celelalte ape geotermale din România. Apele pe care le-am descoperit conțin și brom și iod, ceea ce dovedește faptul că sunt ape de zăcământ, de adâncime, iar temperatura permite să nu fie încălzită sau răcită apa care vine direct de la sursă, la temperatura de aproape 37 de grade Celsius”, a explicat, pentru Jurnalul, Florian Malancu, inginer geolog, cel care a făcut descoperirea.

S-au făcut deja analizele pentru apa din noul izvor, s-au primit recomandările și contraindicațiile de la Institutul Național de Balneologie și Fizioterapie din România, iar din aprilie, apele vor intra în sălile de tratament.

„Resursa este regenerabilă și am dovedit o rezervă exploatabilă de 10 litri pe secundă, adică 36 de metri cubi pe oră, în sistemul artezian, determinat de afluxul de gaze, dintre care principalul este hidrogenul sulfurat” Florian Malancu, inginer geolog

La Herculane sunt ape sulfuroase, saline, mezotermale. Întâmplarea a făcut să se ajungă la o nouă descoperire, pornindu-se de la explorarea unui zăcământ, iar ipoteza specialiștilor, că se va descoperi o nouă sursă, s-a dovedit. O altă sursă, cu altă salinitate și alte temperaturi, este în faza de explorare lângă hotelul Roman.

Stațiunea Băile Herculane a intrat într-un con de umbră după 1990, din cauza proastei gestionări a patrimoniului național. Lipsa investițiilor a adus o mare parte din stațiune în paragină, iar statul nu a intervenit pentru a prelua clădirile lăsate să se degradeze, fie de către ceci care le-au cumpărat, fie de către instituțiile statului, care nu au găsit nicio cale de colaborare. În stațiunea veche, unde primele investiții au fost făcute pe vremea Imperiului Roman, fiind completate de Imperiul Austro-Ungar, mai sunt funcționale doar câteva hoteluri, cele mai cunoscute fiind Roman și Ferdinand. Ambele au în interior vestigii ale civilizației de acum două milenii. La hotelul Ferdinand încă se mai folosește piscina construită de romani, care a fost recondiționată și în care este captată apă sulfuroasă mezotermală, la temperatura de 60 de grade Celsius, unică în lume. Specialiștii care au studiat efectele tratamentelor de la Herculane pot demonstra că vindecările sunt miraculoase aici.