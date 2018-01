Arafat: 41% din maşinile de pompieri au o vechime mai mare de 30 de ani

Dragos Stoica/Intact Images

Secretarul de stat în MAI Raed Arafat a declarat marţi la Giurgiu că 41% din maşinile de pompieri pentru intervenţie la incendii au o vechime de peste 30 de ani şi sunt maşini SMURD sau ambulanţe extrem de uzate, cu o vechime de zece ani sau care au depăşit 700.000 de kilometri.



'Privind vechimea echipamentelor şi a maşinilor aflate în dotarea IGSU, pot spune că pe plan naţional sunt 41% din maşinile de pompieri de intervenţie la incendii cu peste 30 de ani vechime. O maşină de pompieri care depăşeşte 20 de ani este o maşină care depăşeşte standardul necesar şi acestea vechi trebuie înnoite. În acest an este un program de achiziţie a 500 de maşini de pompieri de capacitate mică, medie şi mare iar cele de capacitate mare urmează să le înlocuiască pe acestea cu vechime mare de peste 30 de ani şi care sunt păstrate de pompieri ca cisterne de apă, pentru că au capacitate mare", a afirmat secretarul de stat.



Potrivit acestuia, urmează ca IGSU să se doteze cu maşini cu o capacitate de nouă-zece tone. "Pe lângă asta, mai avem în acest an dotarea cu autoscări; anul trecut au sosit primele 16, anul acesta deja sunt contractate 64 şi urmează să ajungă din luna iunie şi se mai face o licitaţie pentru 100. Planul nostru este să ajungem să acoperim toate oraşele care au un număr semnificativ de blocuri şi de clădiri care necesită astfel de mijloace de intervenţie', a precizat Raed Arafat.



În acest an, din fonduri europene, IGSU va mai primi dotări privind protecţia personalului, şi anume, "7.000 de aparate izolante, pentru ca pompierii să îşi desfăşoare corect activitatea în teren şi în condiţii de siguranţă", a adăugat el.



'Mai avem şi defecţiuni la maşini SMURD sau ambulanţe extrem de uzate; vorbim de un parc de ambulanţe care este cumpărat în mare parte prin 2007-2008-2009, deci au atins deja zece ani. La o ambulanţă zece ani deja e foarte mult, avem ambulanţe care au atins 700.000 de kilometri şi nu sunt puţine în ţară', a completat Raed Arafat.



El a susţinut că la acest capitol, al maşinilor defecte şi al ambulanţelor, nu a fost o problemă de bani, pentru că în ultimii patru ani IGSU a dat înapoi peste două sute de milioane de lei, 'bani nefolosiţi, pentru că au existat funcţionari care au blocat semnarea contractelor'. Dar problema va fi rezolvată în acest an, pentru că 'IGSU a devenit unitate centrală de achiziţii de ambulanţă pentru SMURD şi servicii de ambulanţă' şi, în curând, vor fi semnate primele acorduri-cadru, însă efectele acestui program de achiziţii vor fi vizibile în următorii trei ani, a mai spus Arafat.



Raed Arafat a participat marţi la prezentarea bilanţului activităţii ISU Giurgiu pe anul trecut. AGERPRES