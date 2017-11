Asociația Salvaţi Copiii face un apel către companii pentru redirecţionarea impozitului pe profit pentru reducerea mortalităţii infantile

În România, unul din 10 copii se naşte prematur şi are nevoie de asistenţă medicală adecvată încă din primul minut de viaţă, pentru a supravieţui şi pentru a recupera decalajul, astfel încât să facă faţă mediului extern. Datele arată că 90% dintre copiii prematuri sau extrem prematuri (sub 32 de săptămâni) supravieţuiesc în ţările dezvoltate, iar în regiunile slab dezvoltate 90% dintre aceşti copii mor, potrivit raportului Born too soon" al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii citat de Salvaţi Copiii.



"Sprijinirea programului de reducere a mortalităţii infantile pe care Salvaţi Copiii îl implementează de şapte ani deja înseamnă o investiţie atât în sistemul de sănătate, cât şi în viitorul copiilor născuţi prematur", a declarat Gabriela Alexandrescu, preşedinte executiv al Organizaţiei Salvaţi Copiii România, citată în comunicat.



Echipamentele medicale insuficiente reprezintă o problemă frecventă în România, conform datelor din analiza Salvaţi Copiii privind situaţia maternităţilor din România - 13% dintre maternităţile de nivel I nu au niciun incubator standard pentru nou-născuţii prematuri, 56% dintre maternităţile de nivel II nu au ventilator pentru suport respirator şi 14% dintre maternităţile de nivel III au o singură masă de reanimare pentru copii.



Persoanele juridice care doresc să sprijine acest demers pot descărca de pe site-ul Salvaţi Copiii formularul precompletat cu datele de identificare ale organizaţiei.



Potrivit sursei citate, această cheltuială este deductibilă, costurile pentru companii fiind zero. Suma direcţionată nu poate fi mai mare de cinci la mie din cifra de afaceri şi nu poate depăşi 20% din impozitul pe profitul datorat statului, iar plăţile trebuie făcute până la 31 decembrie 2017.



"Una din trei companii care au realizat profit în anul 2016 a ales să investească în cauze sociale, redirecţionând 20% din impozitul pe profit către proiecte derulate în beneficiul societăţii, potrivit datelor furnizate de Autoritatea Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), la solicitarea Salvaţi Copiii România. Astfel, dintre cei 119.594 de contribuabili care au realizat profit, doar 39.067 au folosit această pârghie, de a sprijini cauzele sociale prin redirecţionarea unei părţi din impozitul pe profit. Organizaţia Salvaţi Copiii România a utilizat fondurile astfel colectate pentru dotarea maternităţilor, un program amplu şi necesar, România ocupând primul loc din Uniunea Europeană la capitolul mortalitate infantilă", se mai arată în comunicat.



În 2012, primul an al implementării prevederii de redirecţionare a 20% din impozitul pe profit către cauze sociale, 125 de companii au dat curs apelului lansat de Organizaţia Salvaţi Copiii România, iar în 2016 numărul companiilor a ajuns la 234, suma astfel colectată pentru dotarea maternităţilor fiind de 383.262 euro. În 2015, numărul companiilor a fost de 246, fondurile astfel colectate însumând 317.335 de euro, iar în 2014 fondurile colectate au fost de 229.742 euro. În 2013, suma colectată a fost de 208.561 de euro, se precizează în comunicat.