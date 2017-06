Economia de 1% la Poliţie ne-a lăsat fără agenţi 

La începutul acestui an, un şef de post al Poliţiei Rurale de la Vişeu de Jos a fost omorât de doi infractori, în timpul serviciului, chiar în secţia în care-şi desfăşura activitatea. În urma articolelor care au apărut în mass-media, s-a autosesizat şi Avocatul Poporului, care a demarat o anchetă, pentru a afla starea reală din Poliţia Română.

O decizie care ar fi trebuit să ducă la o economie de 1% din bugetul alocat Poliţiei a creat actualul dezastru din Poliţia Rurală. Problema care a generat dezechilibrul de acum din sistemul de Ordine Publică în România îşi are originile în anul 2009, la Sibiu, într-o confe-rinţă organizată de Asociaţia Naţională a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică (ANATOP) România, unde a fost anunţată constituirea şi organizarea Secţiilor de Poliţie Rurală. Comisarul şef Jianu Dumitru, fostul director al Direcţiei de Ordine Publică, a prezentat atunci strategia secţiilor de Poliţie Rurală, care s-a şi aplicat, imediat – una dintre consecințe fiind că în mai toate secțiile din comune lucrează un singur polițist, cu program de funcționar. „Ascultându-i pledoaria, l-am întrebat cine se află în spatele mate-rialului prezentat. După mai multe ezitări, mi-a răspuns că materialul a fost făcut cu ajutorul unui profesor de la Facultatea de Ştiinţe Politice. Ulterior aplicării efective a strategiei, Jianu Dumitru a fost promovat adjunct al şefului Poliţiei Române şi înaintat la gradul de chestor de poliţie. Era necesară o reorganizare a posturilor comunale de poliţie, dar nu în forma şi dimensiunea aceasta”, a explicat, pentru Jurnalul Naţi-onal, comisar-şef Coste Dorin Ioan, liderul Corpului Naţional al Poliţiş-tilor (CNP) Maramureş. Reforma plătită cu viaţa Reforma trebuia să aducă o economie la bugetul MAI de 1%. De fapt nu s-a făcut nicio economie. În continuare, clădi-rile posturilor de Poliţie trebuie să fie întreţinute, indiferent de numărul lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea într-o astfel de clădire. Combustibilul necesar patrulării trebuie asigurat, oamenii care efectu-ează patrulele trebuie să fie plătiţi. „Nu sunt economist de profesie, dar oricine îşi poate da seama de faptul că numai de economie nu putem vorbi. Această formă de organizare are foarte multe lacune, din punct de vedere operativ”, mai spune liderul CNP Mara-mureş. Şeful de post de la Vişeu de Jos a plătit cu viaţa această economie la buget, care nici măcar nu s-a făcut. Mai pot plăti cu viaţa şi alţi poliţişti, dar şi cetăţenii pe care nu mai are cine să-i apere de infractori.