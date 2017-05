Guvernul încearcă să-i înșele pe profesori cu aritmetica

Jupiterimages/Getty Images Teacher reading to class Teacher reading to class

Cele trei mari sindicate din Educație acuză Executivul că nu-și respectă programul de guvernare și amenință cu proteste, dacă salariile profesorilor nu vor fi recalculate, așa cum s-a convenit inițial. Sindicaliștii arată că majorările aplicate de la 1 ianuarie 2018 scad cu 6% venituirle salariale față de ceea ce s-a stabilit, iar Legea salarizării are multe nereguli.

Colegiul Național al Liderilor Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Spiru Haret și federația sindicatelor din mediul universitar, Alma Mater, au constatat că s-a modificat proiectul de lege pentru stabilirea salariilor, iar prin neaplicarea majorărilor de la 1 iulie 2017, profesorilor li se iau 6 procente din venitul care trebuia să fie majorat. “Programul de guvernare aprobat de Parlamentul României este încălcat, în condițiile în care acesta prevede o creștere a salariilor cu 20%, începând cu data de 1 iulie 2017 și cu 30% de la data de 1 ianuarie 2018, iar în proiectul Legii-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice se propune ca prima tranșă de majorare, în procent de 50%, să se acorde de la data de 1 ianuarie 2018. Această propunere înseamnă o diminuare cu 6% a majorărilor salariale și, ceea ce este mai important, provoacă în rândul salariaților din sistemul de învățământ o stare de neîncredere și suspiciune”, explică Simion Hăncescu, președintele CNL FSLI.

Iluzia că 20% plus 30% fac 50% este fix 6%

Dacă salariile se măresc cu 50% în două tranșe, majorarea de 30% din ianuarie se va aplica la un salariu deja mărit cu 20% în iulie. În schimb, mărind într-o singură tranșă, în ianuarie, majorarea de 50% se aplică unei sume mai mici. Diferența este cea reclamată de profesori, de 6%, iar sindicaliștii spun că nu poate fi vorba despre o simplă eroare de calcul, ci despre o decizie politică, pentru care cer acum explicații.

„În momentul de față este un document comun care a fost înaintat de noi toți Parlamentului României. Până când nu vedem dezbaterile din Parlament, nu putem vorbi despre proteste. Am înțeles că există o procedură de lucru în regim de urgență și așteptăm să fim invitați în Parlament, la dezbateri, în câteva zile, pentru că la 1 iulie trebuie să intre în vigoare noua lege. Dar este clar că nu a fost un calcul greșit, ci o decizie politică, fiind vorba despre o creștere cu 50% de la 1 ianuarie. Sperăm să se rezolve această problemă, în urma dezbaterilor”, a explicat și Marius Nistor, președintele federației Spiru Haret. De aceleași calcule sunt afectați și profesorii universitari. „Bănuim că nu mai sunt bani, pentru că inițial au promis că ne vor da majorările anul acesta. Practic, este o abatere de la planul de guvernare, de aceea noi am solicitat și o întâlnire cu domnul Liviu Dragnea, dar încă nu am primit un răspuns. Și impozitarea pe familie ne bulversează și va trebui să facem calculele și în funcție de noua lege fiscală, pe care nu o cunoaștem încă. Noi așteptăm o discuție pentru respectarea programului de guvernare”, a declarat liderul Alma Mater, Anton Hadăr. Sindicaliștii au mai constatat că nu s-au respectat nici calculele inițiale din grilele de salarizare pentru funcțiile didactice, care ar urma să reprezinte 0,23 din indemnizația Președintelui României, în loc de 0,35, așa cum era inițial, în grila de salarizare stabilită prin Legea nr. 284/2010.

Și calculele pentru funcțiile de conducere nu sunt în regulă, pentru că diretorii de școală vor avea venituri cu 500-700 de lei mai mici decât un profesor cu gradul I, în funcție de mărimea unității. Este ilogic. Simion Hăncescu, președinte FSLI

Încă se așteaptă rectificări

Dacă Parlamentul României nu va remedia problemele semnalate de sindicate, Colegiul Național al Liderilor FSLI a hotărât, în numele membrilor de sindicat ale căror interese le reprezintă, declanșarea unor acțiuni legale de protest. „Vom picheta sediile ministerelor și sediul Guvernului, vom organiza marșuri de protest. Încă sperăm ca în urma dezbaterilor din Parlament să ni se acorde majorările pe care le-am cerut și să se modifice anomaliile din proiectul Legi salarizării”, spune Simion Hăncescu, președintele CNL FSLI. Sindicaliștii mai spun că există anomalii care trebuie să fie discutate și remediate și în privința salariilor propuse pentru personalul didactic auxiliar și pentru personalul nedidactic.