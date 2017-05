Karina Knapek/Intact Images

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat duminică, la Cefa, că Legea risipei alimentare trebuie modificată, motiv pentru care nu s-au publicat normele metodologice, precizând că există o variantă pe site pentru consultare publică.



'Este nevoie să ancorăm bine în realitate prevederile legii, motiv pentru care ne gândim ca să abordăm în etapa următoare legea ca atare pentru că sunt solicitări din partea celor care o pun în aplicare să ne uităm cu mai multă atenţie la unele prevederi care astăzi nu o pot face aplicabilă,' a declarat, pentru AGERPRES, Petre Daea, ministrul Agriculturii.



Ministrul a recunoscut că Legea risipei alimentare, care trebuia să se aplice începând cu 21 mai, la şase luni de la publicarea în Monitorul Oficial, nu are norme de aplicare.



'Actul normativ trebuie însoţit de norme metodologice de aplicare prin hotărâre de guvern, însă cei care trebuie să intre în echipajul acesta al prevederilor legale au avut unele observaţii şi trebuie să modificăm legea, motiv pentru care n-am dat drumul la normele metodologice. Am pus pe site o anumită variantă, în consultare publică. Nu este uşor de aplicat, motiv pentru care am zis că mai bine să stăm şi să o facem cum trebuie în aşa fel încât ea să îşi atingă scopul', a declarat ministrul.



Petre Daea a mai adăugat să se ia în calcul varianta prorogării, astfel încât să se facă 'un act normativ care să poată să fie aplicat în România şi să poată să aibă rezultatele scontate.'



Ministrul Agriculturii a fost invitat în localitatea Cefa într-o vizită privată de către organizatorul concursului internaţional de atelaje, Nicolae Nistor, şi de către deputatul PSD Ioan Roman.



Sportivi din trei ţări - România, Ungaria şi Croaţia - sau întrecut timp de trei zile - vineri, sâmbătă şi duminică - la Cefa, în prima etapă a Campionatului Naţional de Atelaje cu doi şi patru cai, care contează pentru calificarea la Campionatul Mondial, din august, din Slovenia. La cele trei probe - dresaj, maraton şi obstacole - au participat 23 de echipaje, dintre care 20 sunt cu doi cai, iar 3 sunt cu patru cai. Din România sunt 13 echipaje, unul din Croaţia şi nouă din Ungaria.



Concursul de la Cefa este singurul concurs de calificare şi a fost arbitrat de o brigadă din Norvegia, Estonia, Spania, Ungaria şi România. AGERPRES