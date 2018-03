Mircea Badea, anunț în direct la TV: „O să contribui cu o sumă consistentă”

Mircea Badea a anunțat în pasa dintre emisiunile Sinteza Zilei și În Gura Presei că o să contribuie și el cu o sumă consistentă, după ce Curtea de Apel Ploiești a decis că şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, să primească suma de 300.000 lei cu titlu de daune morale, în solidar, de la Mihai Gâdea, Bianca Grigore, Mugur Ciuvică şi SC Antena 3.

„Eu personal m-am săturat să mângâi pe cap onorate instanțe cu un optimism de acesta total nemotivat, conform căruia or fi procurorii abuzivi, dar totuși judecătorii nu sunt la fel. Ba da, sunt. Orice ar fi făcut procurorii în țara asta, dacă judecătorii nu ar fi marșat la porcăriile făcute de SRI și procurori, nu s-ar fi ajuns aici. Cât despre banii pe care trebuie să-i dați doamnei Kovesi o să particip și eu cu o sumă consistentă, pentru că și eu am fost în emisiune și eu am vorbit acolo, faptul că nu m-a dat în judecată, pur și simplu, poate a uitat. O să contribui și eu cu o sumă consistentă la această extorcare pusă la cale de onoranta instanță”, a declarat Mircea Badea. Antena 3