Polițiștii amenință cu protestele din cauza lipsei fondurilor

Bogdan Iurascu/Intact Images

Preşedintele Sindicatului Naţional al Poliţiştilor şi Personalului Contractual, Dumitru Coarnă, ameninţă să declanşeze proteste dacă poliţiştii nu vor primi mai multe fonduri.



"Ne consultăm membrii şi dacă nu vom primi răspunsuri ferme, scurte, în termen de o săptămână, vom face ce ne permite legea: mitinguri, pichetări şi ce Dumnezeu vom putea face, cu respectarea legii", a afirmat Coarnă, luni, după întâlnirea cu ministrul de Interne, Carmen Dan.



El a spus că nu crede că discuţiile de luni de la MAI au fost inutile, dar apreciază că s-au purtat într-o logică a îndepărtării de subiectul "care arde".



"Am discutat dimprejur, am discutat altceva. S-a încercat printr-o manipulare ieftină, o diversiune ieftină, să ne arunce nouă în braţe Statutul poliţistului: 'Faceţi-l voi singuri'. Nicio problemă, eu îl fac. Dar nu ăsta era fondul problemei, noi nu am venit pentru statut astăzi. Pentru mine, important este de mâine poliţistul să nu mai meargă singur în patrulă, poliţistul să aibă vestă, să aibă pistol, să aibă maşină, să aibă benzină", a adăugat Dumitru Coarnă.



Potrivit acestuia, niciun poliţist nu a murit din cauza Statutului poliţiştilor şi s-a arătat sceptic că prim-ministrul Mihai Tudose va reuşi să aducă în sistem 10.000 de poliţişti.



La discuţiile cu ministrul Carmen Dan au participat reprezentanţii mai multor sindicate ale poliţiştilor. AGERPRES