Revoluţia fiscală. Sindicaliştii anunţă proteste, opoziţia moţiune

Trecerea contribuţiilor de la angajator la angajat, reglementată, ieri, prin ordonanţă de urgenţă de către Guvern, va afecta în primă instanţă veniturile a 20.000 de angajaţi ai companiilor de IT sau ai companiilor aflate în insolvenţă, se arată în calculele sindicaliştilor. Presiunea fiscală ar putea, ulterior, duce la dispobibilizări, în special în IMM-uri. Măsura este contestată şi de opoziţie. PNL anunţă moţiune de cenzură, în timp ce USR spune că se va alătura protestatarilor din Piaţa Victoriei.

În legătură cu „revoluţia fiscală”, sindicatele au calculat câteva consecinţe imediate pentru economia României, printre care se numără creşterea ratei şomajului, scăderea nivelului de trai, noi valuri de migraţie, pericolul închiderii unor întreprinderi care aduc procente importante din Produsul Intern Brut, dar şi a întreprinderilor mici şi mijlocii care există datorită marilor producători. Primul efect ar urma să fie asupra angajaţilor, spune Bogdan Hosu, preşedintele Cartel Alfa. „Migraţia puternică a forţei de muncă a condus la un şomaj foarte scăzut în România, de circa 6%, însă acest şomaj se datorează în principal plecării masive din ţară. 3,5 milioane de cetăţeni care au plecat să muncească în străinătate sunt calculaţi ca populaţie ocupată. Tehnic, însă, este evident că o presiune fiscală, cu scăderea nivelului de trai, va face o nouă presiune pe lucrătorii din sectorul privat, care vor migra. Vor pleca din ce în ce mai mulţi”, a declarat, pentru Jurnalul Naţional, Bogdan Hosu.

IT-iştii şi angajaţii firmelor în insolvenţă pierd

Şi salariaţii din sectorul IT vor fi afectaţi profund de această măsură, pentru că vor pierde deductibilitatea de 16%, iar cei mai afectaţi vor fi angajaţii firmelor aflate în insolvenţă. „Pentru angajaţii din IT va creşte impozitarea la 35%, ceea ce înseamnă o pierdere substanţială. Vor pierde şi salariaţii de la întreprinderile aflate în insolvenţă, care prin lege nu pot da creşteri salariale, deci, practic, sunt deja două categorii de salariaţi cu peste 20.000 de lucrători care vor fi afectaţi de aceste modificări”, mai spune liderul de sindicat. Reprezentanţii IMM-urilor au calculat că măsurile fiscale ar putea duce la circa 300.000 de disponibilizări, pentru că întreprinderile mici nu vor putea face faţă noii creşteri a salariului minim pe economie şi schimbării de fiscalitate. Ar putea fi afectate şi calculele pensiilor şi ale indemnizaţiilor, după ce s-a modificat deja baza de calcul pentru creşterea copilului. De asemenea, sindicaliştii, dar şi reprezentanţii patronatelor, au mai spus că singura modalitate de a se face economie la bugetele firmelor private, după ce vor fi aplicate noile măsuri, este aceea de a se lua bani de la angajaţi, fie prin reducerea veniturilor acestora, fie prin concedieri. „Cota de participare la profit sau premierea, care ar putea să li se dea angajaţilor din mediul privat la final de an nu vor fi mai mari decât un salariu, în timp ce ei vor pierde aproximativ echivalentul a două salarii. Nici deducerile nu ajută prea mult, fiind o valoare translatată. Câştigul va fi la angajator şi la bugetul de stat care va lua mai mult de la angajat”, mai spune Hosu. Din aceleaşi calcule reiese că întreprinderile mici care nu au rată de rentabilitate nu vor avea câştig, în noul sistem fiscal. Acestea nu vor mai putea face investiţii de niciun fel, pentru că investiţiile nu mai sunt deductibile.

Reacţii dure ale opoziţiei

Adoptarea "revoluţiei fiscale" a stârnit reacţii puternice şi în mediul politic. Preşedintele Uniunii Salvaţi România (USR), Dan Barna, a anunţat că el şi colegii săi de partid se vor alătura protestelor de stradă împotriva măsurilor fiscale. "Împreună cu colegii, vom merge şi noi în Piaţa Victoriei pentru a susţine protestul cetăţenilor faţă de agresiunea pe componentă economică care se întâmplă în aceste zile", a declarat Barna, adăugând că USR ia în calcul orice demers civic şi parlamentar, inclusiv contestarea la Curtea Constituţională, pentru ca măsurile fiscale anunţate de Guvern să nu fie puse în practică. La rândul său, preşedintele PNL, Ludovic Orban, a anunţat că liberalii vor depune, luni, o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Tudose şi va sesiza Avocatul Poporului. "Moţiunea de cenzură reprezintă cea mai puternică armă a Opoziţiei şi momentul în care suntem obligaţi să apelăm la acest instrument, care este singurul care poate duce la căderea Guvernului, este acest moment în care guvernarea PSD pune în pericol sănătatea economiei româneşti, veniturile cetăţenilor români, pune în pericol nivelul de viaţă al fiecărui român", a spus Orban. O reacţie negativă a venit şi din partea fostului premier, Victor Ponta, care a numit "revoluţia fiscală" drept cea mai antisocială măsură de după 1989. "Măsura prin care contribuţiile sociale trec în totalitate la angajat este cea mai de dreapta, neoliberală, antisocială şi discriminatorie decizie luată în România după 1989. De ce? Doar pentru ca Dragnea şi Vâlcov să facă o scamatorie fiscală prin care să spună bugetarilor că le dau 25% în plus la salariu deşi iau practic doar maxim 4% şi doar pentru că pe Dragnea & Co nu îi interesează milioanele de angajati din privat? Să distrugi din nou economia şi finanţele Romaniei în 2017 este o iresponsabilitate şi o ticăloşie fără margini", a declarat Ponta.

„Noi ne opunem acestui transfer de taxe care duce la dezechilibru fiscal. Imediat după publicarea în Monitorul Oficial a acestei Ordonanţe, vom ataca prin Avocatul Poporului”, Bogdan Hosu, liderul Cartel Alfa

Cartel Alfa a solicitat membrilor săi să se alăture protestelor care au izbucnit, deja în ţară, în încercarea de a determina Guvernul să retragă ordonanţa

În jur de 100 de persoane s-au adunat, ieri, în faţa Guvernului, în timp ce Ordonanţa era adoptată, pentru a-şi arăta dezaprobarea