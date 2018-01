VIDEO Poftiti la schi in ... Sahara!

Caderi de zapada peste dunele de nisip din desert ... Un fenomen care incepe sa dobandeasca traditie in Sahara. Este pentru a doua oara incepand de anul trecut cand fulgii de nea astern un strat alb peste intinderile aride.

Natura ne-a fascinat, sau ne-a ingrozit, din nou cu puterea ei extraordinara, desenand in Sahara un peisaj rupt parca din basmele copilariei cu miracole inexplicabile.

Dunele de nisip s-au acoperit cu un strat de nea de 40 de centimetri.A inceput sa ning duminica in apropierea orasului algerian Ain Sefra, la nord de desert. Spre sfarsitul zilei zapada incepuse sa se topeasca.

Anul trecut, ninsorile, primele in Sahara incepand din februarie 1979, au fost mult mai abundente. De regula, in aceasta regiune, temperaturile urca, vara, la plus 37 de grade. Iarna mercurul ramane in jurul valorii de zero grade.

A nins in desert