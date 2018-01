Prognoza METEO pentru perioada 15 - 28 ianuarie. Vremea va fi rece, geroasă dimineața și noaptea

Vremea va continua să fie oscilantă pe durata următoarelor două săptămâni, cu perioade în care vor predomina precipitaţiile mixte şi ninsorile, însă vor fi şi zile cu temperaturi de până la 9 grade Celsius, în unele regiuni, reiese din prognoza Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), valabilă pentru intervalul 15 - 28 ianuarie, publicată luni.



În Banat, intervalul va debuta cu temperaturi relativ scăzute, dar în limite normale pentru mijlocul lunii ianuarie, apoi, deşi vor fi unele variaţii termice de la o zi la alta, vremea va fi mai caldă decât în mod obişnuit. Astfel, în intervalul 17 - 21 ianuarie vor fi maxime de 4 - 9 grade şi minime între -1 şi 4 grade, în medie regională. În perioada 22 - 25 ianuarie temperaturile vor fi în scădere, apropiindu-se de mediile multianuale, cu valori diurne de la două până la 4 grade şi nocturne de la -4 la -2 grade Celsius. Pentru ultimele zile ale intervalului de referinţă se estimează o creştere a temperaturilor peste limitele climatologice ale ultimei decade de ianuarie. Precipitaţii în general moderate cantitativ, predominant sub formă de ploaie, se vor semnala în perioada 16 - 17 ianuarie. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi în creştere şi în intervalul 21 - 22 ianuarie 2018.



În Crişana, intervalul celor două săptămâni de prognoză va debuta cu temperaturi relativ scăzute, ce se vor situa totuşi în jurul celor climatologic specifice pentru mijlocul lunii ianuarie, după care între 17 şi 21 ianuarie, regimul termic va fi caracterizat de valori peste normalul perioadei, cu maxime de 3 - 7 grade şi minime între -2 şi 2 grade, în medie. Ulterior, între 22 şi 24 ianuarie, va fi o perioadă cu temperaturi în scădere, din nou apropiate de cele normale pentru perioada din an, cu o medie regională a valorilor diurne între un grad şi 3 grade şi a celor nocturne de la -6 la -4 grade. Estimările pentru ultimele zile ale intervalului de referinţă indică o încălzire a vremii, din nou cu valori peste normă. Precipitaţii mixte, moderate cantitativ se vor semnala în 16 - 17 ianuarie. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi, din nou, ridicată în perioada 21 - 23 ianuarie.



În Transilvania, începutul intervalului va fi caracterizat de o vreme rece, geroasă chiar în dimineaţa de 16 ianuarie. Apoi, până în 22 ianuarie, valorile termice, în creştere semnificativa, se vor situa în general peste cele climatologic specifice, cu medii ale maximelor de la două la 7 grade şi ale minimelor între -6 şi zero grade. Va urma o perioadă mai rece în 23 - 24 ianuarie când vor fi valori medii diurne în jurul a zero grade şi nocturne de la -7 la -5 grade. Pentru ultimele zile ale intervalului de referinţă sunt estimate temperaturi din nou în creştere. Precipitaţii frecvente, predominant ninsoare, dar trecător şi lapoviţă sau ploaie, se vor semnala în perioada 16 - 17 ianuarie, dar probabilitatea pentru precipitaţii va fi, din nou, ridicată între 21 şi 23 ianuarie.



În Maramureş, primele zile ale intervalului vor fi caracterizate de o vreme rece, geroasă local în dimineaţa de 16 ianuarie. Ulterior, până în data de 21 ianuarie, valorile termice în creştere se vor situa peste cele obişnuite ale perioadei din an, cu medii ale maximelor cuprinse între două şi 6 grade, iar minimele între -4 şi zero grade. Va urma o perioada mai rece între 22 şi 24 ianuarie, când vor fi valori medii diurne în jurul a zero grade şi nocturne între -7 şi -5 grade. Pentru ultimele zile ale intervalului de referinţă sunt estimate temperaturi din nou în creştere. Probabilitatea pentru precipitaţii, predominant ninsoare, dar trecător şi lapoviţă sau ploaie, se va menţine relativ ridicată în perioada 16 - 22 ianuarie.



În Moldova, vremea va fi rece la debutul intervalului, geroasă în noaptea de 15 spre 16 ianuarie, după care valorile, în creştere semnificativă, vor caracteriza un regim termic peste cel specific perioadei. Astfel, între 17 şi 22 ianuarie, vor fi maxime cuprinse între două şi 6 grade, precum şi minime între -5 grade şi un grad, mediat pe regiune. Va urma un interval scurt (23 - 24 ianuarie) de vreme mai rece, cu medii ale temperaturilor diurne de la zero la două grade şi ale celor nocturne de la -7 la -3 grade, iar pentru ultimele zile estimările prognostice indică, din nou, o creştere a temperaturilor peste norma caracteristică. În perioada 17 - 18 ianuarie, precipitaţii mixte, în general slabe, se vor semnala pe arii relativ extinse. Probabilitatea pentru precipitaţii va creşte în zilele de 21 şi 22 ianuarie.



În Dobrogea, vremea va fi rece la debutul intervalului, cu temperaturi diurne negative şi o medie a celor nocturne de -6 grade. Valorile termice vor fi apoi în creştere semnificativă şi vor caracteriza, în general, un regim peste cel specific perioadei. În intervalul 17 - 22 ianuarie vor fi maxime între 4 şi 8 grade, şi minime de la -2 la 5 grade, mediat pe regiune. După un interval scurt (23 - 24 ianuarie) cu o vreme mai rece, cu medii ale temperaturilor diurne de două şi 4 grade şi ale celor nocturne între -4 şi -2 grade, estimările indică o creştere a temperaturilor peste norma caracteristică ultimei decade de ianuarie. În perioada 17 - 18 ianuarie precipitaţii mixte se vor semnala pe arii relativ extinse, iar probabilitatea pentru precipitaţii va creşte, din nou, în zilele de 22 şi 23 ianuarie.



În Muntenia, intervalul celor două săptămâni de prognoză va debuta cu temperaturi scăzute, local cu ger în nordul regiunii în dimineaţa de 16 ianuarie. Apoi, între 17 şi 22 ianuarie, regimul termic va fi caracterizat de valori peste normalul perioadei, cu maxime de 4 - 8 grade şi minime între -3 şi două grade, în medie. În perioada 23 - 25 ianuarie vor fi temperaturi în scădere, mai apropiate de cele climatologic specifice, cu o medie regională a valorilor diurne între un grad şi 3 grade şi a celor nocturne de la -6 la -3 grade. Estimările pentru ultimele zile ale intervalului de referinţă indică o încălzire a vremii, din nou cu valori peste normă. La începutul intervalului vor fi ninsori slabe (fulguieli) pe spaţii restrânse, iar în jurul datei de 17 ianuarie precipitaţiile (ploaie, lapoviţă şi trecător ninsoare) vor fi frecvente. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi, din nou, mai ridicată în perioada 21 - 23 ianuarie.



În Oltenia, începutul intervalului va fi caracterizat de o vreme rece, geroasă local în dimineaţa de 16 ianuarie în nordul regiunii. Ulterior, temperaturile vor creşte semnificativ, iar până spre sfârşitul perioadei de referinţă se vor situa în general peste normele climatologic specifice perioadei. Vor fi medii ale maximelor de la două la 6 grade şi ale minimelor cuprinse între -4 şi zero grade, valori mai mici fiind posibile în perioada 24 - 25 ianuarie. La începutul intervalului vor fi ninsori slabe, locale, iar în jurul datei de 17 ianuarie precipitaţii mixte, moderate cantitativ se vor semnala pe arii extinse. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi, din nou, mai ridicată în perioada 21 - 23 ianuarie.



La munte, vremea rece, local geroasă, se va menţine la începutul intervalului. Deşi vor fi variaţii de la o zi la alta, temperaturile se vor situa în general peste cele climatologic specifice perioadei, cu medii ale maximelor între -2 şi două grade şi ale minimelor de la -7 la -3 grade, valori mai mici fiind posibile în data de 18 ianuarie şi în perioada 23 - 24 ianuarie. În intervalul 16 - 18 ianuarie, precipitaţiile vor fi frecvente, moderate cantitativ. De asemenea, vor predomina ninsorile, dar trecător pot apărea şi lapoviţă sau ploi, la altitudini de sub 1.400 de metri. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi ridicată şi în perioada 21 - 23 ianuarie.AGERPRES